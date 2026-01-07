Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români

Cei care visează să trăiască în sate pitorești și chiar să fie plătiți pentru asta o pot face, căci tot mai multe comunități mici din Europa oferă bani, chirii subvenționate și granturi pentru a atrage noi locuitori.

Depopularea a devenit o problemă serioasă, iar autoritățile locale vin cu soluții tentante: cu locuințe accesibile, sprijin financiar și chiar salarii attractive. Și chiar și românii pot să aplice, conform The Telegraph.

Un mic sat de pe dealurile de la vest de Siena este acum cea mai recentă comunitate italiană care încearcă să readucă viața în comunitate. Radicondoli, un oraș medieval aflat la aproximativ o oră sud de Florența, oferă un pachet de stimulente pentru chiriași și pentru cumpărători, în speranța de a atrage noi rezidenți pe termen lung, cu toate că nu este o schemă de tip „casă la un euro”.

Conform CNN Travel, primarul Francesco Guarguaglini a alocat peste 400.000 de euro în acest an, ca să atragă noi locuitori, oferind totul, de la granturi pentru achiziția de locuințe până la subvenții pentru utilizatorii de energie verde și studenți.

În plus, Radicondoli va acoperi și jumătate din chiria primilor doi ani pentru noii veniți care se mută în locuință la începutul lui 2026.

Pentru a se califica, cumpărătorii trebuie să se angajeze să rămână măcar 10 ani, iar chiriașii trebuie să rămână cel puțin patru ani.

De asemenea, mai multe sate spaniole au oferit în ultimii ani scheme de stimulente pentru relocare, chiar și Ponga din Asturias și localități din regiunea Extremadura. Dar procesele de aplicare prin consiliile locale pot fi dificil de gestionat.

Holapueblo lansează cel de-al șaselea program de relocare, deschis pentru aplicații. Schema este destinată mai alees antreprenorilor care doresc să deschidă o afacere într-o comunitate mică.

Organizația caută municipalități care își doresc noi rezidenți și care sunt dispuse să ofere stimulente și sprijin, ca locuințe accesibile și servicii comunitare. Apoi, conectează tinerii antreprenori cu aceste localități, oferind sprijin pe parcursul procesului de aplicare și al demarării afacerii.

Ca să te califici, ai nevoie de o idee de afacere solidă și de dreptul legal de a locui și munci în Spania.

Volver al Pueblo este o platformă asemănătoare care adună oferte de locuințe, locuri de muncă, afaceri și terenuri în zonele rurale, oferind asistență pentru relocare.

Alte destinații care așteaptă locuitori sunt: Irlanda, Sardinia, Scoția. Spre exemplu, guvernul irlandez plătește până la 70.000 € sub formă de granturi pentru salvarea și restaurarea numărului tot mai mare de proprietăți abandonate și degradate de pe insule.

Dar există anumite condiții pentru a primi acești bani. Potențialii rezidenți trebuie să cumpere și să dețină o proprietate pe una dintre insule. Să fi fost construită înainte de 2007 și să fi fost neocupată timp de cel puțin doi ani.

Banii pot fi utilizați pentru lucrări de construcție, precum instalarea izolației, îmbunătățiri structurale și redecorare.

Este disponibil un grant standard de până la 50.000 €, iar dacă costurile renovării depășesc această sumă, este disponibil un grant suplimentar de până la 20.000 €, dacă se demonstrează că proprietatea este în stare avansată de degradare.

