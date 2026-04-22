Prima pagină » Actualitate » Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „Jaful Secolului”

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „Jaful Secolului”

Olga Borșcevschi
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „Jaful Secolului”
Vladimir Plahotniuc - Foto: Profimedia images

Oligarhul moldovean Valdimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Procuratura Republicii Moldova a cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Plahotniuc a fost condamnat pentru cumul de infracțiuni, fiind găsit vinovat pe toate capetele de acuzare incriminate. Acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 60 de milioane de dolari. Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru.

Sentința a fost pronunțată miercuri, 16 aprilie 2026, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță.

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc. Foto: Hepta

Acuzarea a cerut 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc

În ședința din 23 martie 2026, acuzare a cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc.

Procurorul care a gestionat dosarul penal, Alexandru Cernei, a subliniat că pedeapsa este una mare, din motiv că inculpatul este acuzat de cinci capete de acuzare în această anchetă penală, fiind vorba de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

În discursul său din cadrul dezbaterilor judiciare, procurorul a invocat atât probe incluse în rechizitoriul de acuzare, cât și probe ale apărării, enumerând mai multe declarații ale unor martori aduși în instanță la solicitarea lui Vladimir Plahotniuc, care ar fi confirmat implicarea acestuia în fraudă.

În replică, Vladimir Plahotniuc, prin intermediul avocatului, și-a exprimat indignarea față de aceasta, susținând că a fost impusă „mai mult politic”.

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc. Foto: Hepta

Oligarhul și-a aflat pedeapsa la aproape opt luni de la extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe cu avionul, la șase ani de la fuga din țară.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state, sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. Plahotniuc deținea și patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc. Foto: Hepta

De la revenirea sa în țara vecină și până în prezent, acesta se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr. 13 din centrul Chișinăului.

Nu este singura sa anchetă penală, printre acestea numărându-se și cea pornită în 2022, potrivit căreia i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon, când acesta se afla la conducerea Republicii Moldova. În schimbul mitei, Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care socialistul le neagă.

Mai mult, Plahotniuc figurează și în cauza penală „Metalferos”, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Oligarhul neagă toate acuzațiile.

Deputatul PD, Vlad Plahotniuc, la votarea presedintelui Parlamentului, in Parlament, 30 decembrie 2010. Liderii PLDM, Vladimir Filat, Marian Lupu (PD) si Mihai Ghimpu (PL), au format coalitia de centru dreapta, Alianta pentru Integrarea Europeana. Marian Lupu a fost ales presedintele Parlamentului, iar Vladimir Filat a fost desemnat Premier. MEDIAFAX FOTO / RADU STEFAN

