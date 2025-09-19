Oligarhul PLAHOTNIUC se întoarce în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată

Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat, scrie Ziarul de Gardă.

Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie. Informația vine la o zi după ce procuratura din Republica Moldova anunța că procesul de extrădare fusese „suspendat” de către autoritățile din Grecia.

„Reafirmând angajamentul nostru de a informa societatea în mod transparent despre toate aspectele relevante legate de această procedură, comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele”, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale din Republica Moldova de miercuri.

Pe 13 august, Curtea de Apel de la Atena a acceptat prima cerere de extrădare în privința lui Plahotniuc. După decizie, acesta a transmis un mesaj audio din închisoare, în care a declarat că așteaptă să fie adus în Moldova nu doar pentru a-și demonstra nevinovăția, ci și pentru a-și relua activitatea politică.

La finalul aceleași luni, instanța din Grecia a dat curs și celei de-a doua cereri de extrădare. Ulterior, Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea fostului lider PDM.

Fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019, după pierderea puterii. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din Republica Moldova au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

