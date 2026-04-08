Gheorghe Hagi și Ionuț Lupescu, printre primii veniți la Arena Națională pentru a-și lua „Adio” de la Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, fostul selecționer al României și cel mai mare antrenor român s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Il Luce a fost depus, miercuri, la Arena Națională, acolo unde publicul va avea acces pentru a-și lua rămas bun de la marele antrenor.

Printre primii care au venit să-i aducă un ultim omagiu legendarului antrenor au fost Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu și Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan.

Gheorghe Hagi: „ Cel mai mare din toate timpurile! ”

Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a ajuns la Arena Națională în jurul orei 17:20. „Regele” a depus o coroană de trandafiri, pe care a scris mesajul „Vei fi mereu în sufletele noastre – Fam. Hagi”.

La plecarea de la stadion, Hagi a oferit câteva cuvinte.

”Nea Mircea a fost un om care ne-a învățat să fim deschiși, să devenim mai buni, să fim puternici, să fim curajoși și să faci cu pasiune, așa cum el a iubit meseria și tot ce a făcut pentru fotbal. E un exemplu pentru mine. De mic a avut încredere în mine și-i mulțumesc. Ne-a învățat să iubim ce facem, că doar așa poți ajunge sus. Și curajul. El asta a avut dintotdeauna, curajul de a face lucrurile. A fost un câștigător și ca fotbalist, și ca antrenor. Cel mai mare din toate timpurile! Să ajungi al treilea în lume (n.r. ca număr de trofee) e ceva extraordinar, la care e greu să te și gândești. Fundamentală a fost (n.r. prima convocare la echipa națională). Tot ce am făcut în viață a fost datorită profesorilor pe care i-am avut. Nea Mircea a avut curajul să mă ia direct la echipa mare și a influențat toată cariera mea. Nea Mircea a luptat până în ultima clipă și a făcut-o cu curaj. A fost un profesor. Am vorbit acum două zile, la spital, în ziua în care s-a simțit bine, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Gică Hagi.

Ionuț Lupescu: ”După tatăl meu, l-am avut pe nea Mircea”

După ce și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu, Ionuț Lupescu, unul dintre foștii elevi ai lui Il Luce, a venit răvășit în fața reporterilor prezenți la stadion.

”Dumnezeu să-l ierte! Este un moment plin de amărăciune pentru mine. Generații întregi am fost călăuziți de el. Nu doar ca fotbalist, ci și ca om și caracter ne-a dat multe exemple despre cum să răzbatem în viață. Din păcate, astăzi nu mai este printre noi și ne pare foarte rău. După tatăl meu, i-am avut pe nea Mircea și pe nea Cornel Dinu. Fiind în familia Dinamo București, am avut oameni care m-au călăuzit. Iată că doi s-au dus și a mai rămas doar nea Cornel”, a spus Ionuț Lupescu.

Turcia și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu prin Özgur Kivanç Altan

Mircea Lucescu a scris istorie în Turcia și va rămâne mereu în amintirea oamenilor care l-au cunoscut. Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan, a venit să îi aducă un ultim omagiu fostului mare antrenor.

„Am venit aici pentru țara noastră, pentru Galatasaray, Besiktas, dar și pentru echipa națională din Turcia. Mircea Lucescu a fost un om corect, ca un tată, ca un părinte, pentru noi și cred că nu este numai un om de fotbal. A fost un ambasador pentru prietenia dintre Turcia și România. Suntem aici întreaga comunitate turco-română din România pentru a acorda respectul nostru pentru această zi importantă, dar atât de grea, dar, până la urmă trebuie să respectăm și să celebrăm memoria domnului Lucescu pentru că eu cred că a muncit întotdeauna pentru popor și pentru prietenie. A fost un meci între Turcia și România semnificativ și la sfârșitul meciului, căpitanul naționalei Turciei, Hakan Calhanoglu, l-a îmbrățișat pe Lucescu din suflet. Cred că această îmbrățișare a fost din partea poporului turc”, a spus Özgur Kivanç Altan.

