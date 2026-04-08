Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost adus astăzi la Arena Națională, acolo unde mii de oameni au trecut pentru a-și lua rămas bun de la cel mai titrat antrenor român. Neli Lucescu, soția fostului mare antrenor, a fost surprinsă într-o ipostază copleșitoare lângă sicriu.
Spre finalul ceremoniei de miercuri, familia lui Mircea Lucescu s-a adunat la căpătâiul său pentru un moment solemn alături de el.
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani. Acesta va fi înmormântat vineri, la cimitirul Bellu din București.
„Familia vă transmite programul ceremoniilor funerare, pentru toți cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu.
ZIUA 1 – Miercuri, 08.04.2026
(Depunere și priveghi)
ZIUA 2 – Joi, 09.04.2026
(Pelerinaj public)
ZIUA 3 – Vineri, 10.04.2026
(Ceremonie religioasă și înhumare)
Mențiuni importante:
Familia vă mulțumește pentru gândurile, respectul și discreția manifestate în aceste momente”, a transmis familia lui Lucescu, printr-un comunicat.