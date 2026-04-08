Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost adus astăzi la Arena Națională, acolo unde mii de oameni au trecut pentru a-și lua rămas bun de la cel mai titrat antrenor român. Neli Lucescu, soția fostului mare antrenor, a fost surprinsă într-o ipostază copleșitoare lângă sicriu.

Spre finalul ceremoniei de miercuri, familia lui Mircea Lucescu s-a adunat la căpătâiul său pentru un moment solemn alături de el.

Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani. Acesta va fi înmormântat vineri, la cimitirul Bellu din București.

„Familia vă transmite programul ceremoniilor funerare, pentru toți cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu.

ZIUA 1 – Miercuri, 08.04.2026
(Depunere și priveghi)

  • Începând cu ora 16:30, sicriul va fi depus la Arena Națională
  • Accesul publicului va fi permis în intervalul 17:00 – 21:00
  • Slujba de priveghi va avea loc la ora 18:00

ZIUA 2 – Joi, 09.04.2026
(Pelerinaj public)

  • Arena Națională va fi deschisă în intervalul 10:00 – 20:00
  • Slujbă religioasă la ora 18:00

ZIUA 3 – Vineri, 10.04.2026
(Ceremonie religioasă și înhumare)

  • Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00
  • Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu
  • Ceremonia de la cimitir va începe în jurul orei 12:20
  • Înhumarea va avea loc la ora 13:10

Mențiuni importante:

  • Accesul publicului va fi organizat, pentru a asigura un flux civilizat și respectuos
  • Vor exista zone distincte pentru familie, invitați și public
  • Accesul la momentul înhumării va fi restricționat, fiind rezervat familiei și apropiaților

Familia vă mulțumește pentru gândurile, respectul și discreția manifestate în aceste momente”a transmis familia lui Lucescu, printr-un comunicat.

