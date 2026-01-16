Prima pagină » Actualitate » Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate

Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate

16 ian. 2026, 19:39, Actualitate
sursa foto: MediafaxFoto

Vineri seară, omul de afaceri Nelu Iordache a ieşit din Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare în dosarul în care el fusese condamnat, în toamna anului 2021, la 11 ani şi 9 luni de închisoare pentru deturnare de fonduri europene, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei. Instanţa a constatat , în cazul a două dintre infracţiuni a intervenit prescripţia faptelor penale. Decizia de vineri a instanţei este una definitivă, scrie News.ro.

Curtea de Apel București a decis joi, 15 ianuarie, reducerea pedepsei lui Nelu Iordache după rejudecarea cazului într-o procedură specială. Prin urmare, pedeapsa afaceristului a fost redusă de la 11 ani şi 9 luni la 5 ani şi 10 luni închisoare, după ce instanţa a constatat o parte dintre fapte s-au prescris.

Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat în acest dosar, în septembrie 2021, pentru mai multe infracţiuni, la care s-a adăugat o altă pedeapsă de 6 ani primită în dosarul Transalpina.

Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupție. Regele asfaltuluieste acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov

Dar judecătorii au au constatat pentru două dintre infracțiunile pentru care Nelu Iordache fusese condamnat deturnare de fonduri europene și delapidare, a intervenit prescripția răspunderii penale. Drept urmare, aceste condamnări au fost înlăturate, iar executarea pedepselor a încetat.

Instanța a reanalizat pedepsele rămase, cele pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și o condamnare anterioară și le-a contopit, stabilind astfel o pedeapsă finală de 5 ani și 10 luni de închisoare cu executare, față de 11 ani și nouă luni cât avea după ultima sentință. Cu alte cuvinte: pedeapsa i s-a înjumătățit.

În plus, Curtea de Apel a dispus anularea vechiului mandat de executare și emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei reduse, dar și deducerea perioadei deja executate, din septembrie 2021 până în prezent.

Decizia este una definitivă în cazul afaceristului și nu mai poate fi atacată.

EXCLUSIV | Infractorul Nelu Iordache, sprijinit de bănci în schema de deturnare a fondurilor pentru Autostrada Nădlac-Arad. Romstrade ”era o fabrică de produs falsurimotivare

