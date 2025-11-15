Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupție. „Regele asfaltului” este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov

În cursul zilei de vineri, 14 noiembrie 2025, omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat într-un dosar de corupție de către Tribunalul București. „Regele asfaltului” este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov. Mita ar fi avut ca scop obținerea unei autorizații de mediu la o staţie de transfer deşeuri.

Decizia emisă de Tribunalul București nu este una definitivă. Omul de afaceri, cunoscut în presă și drept „regele asfaltului”, a primit 5 ani închisoare pentru dare de mită şi 4 ani pentru cumpărare de influenţă. Cele două pedepse au fost contopite cu alte condamnări anterioare, rezultând 18 ani şi 1 lună de închisoare.

La contopirea pedepselor s-au luat în calcul alte două dosare grele: dosarul Transalpina, cu 6 ani de închisoare, și dosarul privind fraudele cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac – Arad (11 ani şi 9 luni), menționează G4Media.ro.

De menționat faptul că omul de afaceri a fost încarcerat încă din septembrie 2021.

În dosarul care tratează cauza stației de transfer deșeuri, Genica Bădănoiu, fosta șefă de la Agenția pentru Protecţia Mediului (APM) Ilfov a primit o condamnare la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influenţă.

Nelu Iordache obținuse ilegal o autorizație de mediu pentru societatea sa

Retrospectivă. La data de 19 decembrie 2019, omul de afaceri, în calitate de acționar al unei societăți comerciale cu activitate de gestionare a deșeurilor menajere, ar fi pretins Genicăi Bădănoiu, atunci fiind șefă la APM Ilfov, eliberarea unei autorizații de mediu. Documentul ar fi urmat să servească societății sale, pentru o stație de transfer gunoaie din Tunari, Ilfov. Nelu Iordache i-ar fi lăsat impresia că are influență asupra anumitor angați cu funcții de conducere din cadrul Ministrului Mediului.

În schimbul obținerii acestui aviz, el ar fi promis că va interveni pentru ca Genica Bădănoiu să-și mențină funcția de director executiv al APM Ilfov. Câteva zile mai târziu, pe 24 decembrie, autorizația de mediu fusese emisă.

La câteva luni distanță, în iulie 2020, același om de afaceri ar fi promis acesteia, printr-un intermediar, suma de 30.000 de lei. Ar fi oferit 15.000 de lei pentru a obține o autorizație în Popești Leordeni, însă șefa APM a refuzat banii.

Autorul recomandă:

Marius Isăilă, fostul senator care dorea să cumpere influența lui Moșteanu, cere arest la domiciliu. Argumentul acuzatului din dosarul Mită la MApN

4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA

Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”

Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane: Instanţa dispune confiscarea a 19 hoteluri şi băi termale

Sursă foto: Mediafax Foto / Eduard Vinatoru