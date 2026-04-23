One United Properties intră pe piața din Iași. Ce proiect de amploare va derula

One United Properties, cel mai important dezvoltator imobiliar din România și o companie listată la Bursa de Valori București, intră pe piața din Iași. Potrivit Ziarul de Iași, se urmărește dezvoltarea unui proiect imobiliar pe o parte din fosta platformă industrială Iasitex.

Din câte se pare, în proiect ar urma să fie implicată și firma Evergent Investments, investitor activ în piața locală de capital.

Cine a fondat One United Properties

Deocamdată, nu se cunosc nici suprafața terenului vizat din zona Primăverii, nici tipul exact de dezvoltare. Datele companiei indică proiecte mixte sau rezidențiale premium, toate integrate cu funcțiuni comerciale.

One United Properties este un colos pe piața imobiliară din România. Societatea a fost fondată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu și are un portofoliu concentrat în mare parte în București. Recent, strategia a început să se axeze pe extinderea în marile orașe. Milionarul Victor Căpitanu dezvăluia de curând că firma One United Properties și-a asigurat terenuri în Sibiu și Constanța. „Nu am datele exacte acum. Cred că le vom anunța pe bursă întâi, în momentul în care se va formaliza tranzacția”, a transmis Andrei Diaconescu pentru „Ziarul de Iași”.

Iasitex este o platformă care inițial a fost dezvoltată ca un complex industrial extins. În zonă au fost dezvoltate ample proiecte comerciale și logistice, Dedeman, Jumbo și Lidl activând acolo.

