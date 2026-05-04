Persoanele care își țin telefoanele pe silențios au aceste trăsături de personalitate

Acesta poate părea un obicei simplu, dar are mai multe semnificații, potrivit experților, scrie El Economista.

Smartphone-urile au devenit un dispozitiv esențial în viața oamenilor. În zilele noastre, cu greu putem face ceva fără unul măcar în buzunar, dacă nu chiar în mâini, iar asta a dus la faptul că acțiunile și obiceiurile noastre dezvăluie aspecte ale personalității și caracterului.

O acțiune care dezvăluie amănunte despre personalitatea cuiva este volumul sau setarea silențioasă. Deși ar putea suna absurd, psihologii sugerează că ar putea indica caracterul unei persoane.

Potrivit unor cercetări, persoanele care își țin telefoanele pe silențios au caracteristici comune care pot explica de ce își țin mereu smartphone-urile pe silențios.

Astfel, unele studii sugerează că persoanele care își țin telefoanele pe silențios pot avea următoarele trăsături de personalitate:

Își prețuiesc spațiul personal: tind să fie persoane care doresc să își controleze interacțiunile cu ceilalți și să stabilească limite clare.

Își gestionează bine timpul: preferă să evite întreruperile și să se concentreze asupra a ceea ce fac.

Acordă o atenție sporită: eliminând distragerile, pot fi mai conștienți de împrejurimile lor și se pot concentra mai bine.

Acordă o atenție sporită: eliminând distragerile, pot fi mai conștienți de împrejurimile lor și se pot concentra mai bine.

Pot fi mai introvertiți: unele persoane care preferă liniștea pot fi mai rezervate și mai reflexive.

Caută liniștea: liniștea poate fi o modalitate de a reduce stresul și anxietatea.

Însă, cu toate acestea, este important să ne amintim că acestea sunt doar câteva trăsături asociate și nu toți cei care își țin telefonul pe silențios împărtășesc aceste caracteristici. Personalitatea este mult mai complexă și fiecare individ este diferit.

Autorul recomandă:

Începând cu 2027, toate telefoanele mobile se vor schimba pentru totdeauna: va fi obligatorie înlocuirea bateriei în UE