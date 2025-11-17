Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro

Operațiune de amploare a Parchetului European ((EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi! Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli- la cererea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi – a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro. Banii aparţineau unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul.

Prejudiciul estimat la aproximativ 260 de milioane de euro

Totodată, organizația este suspectată şi de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România, scrie Politico.

Anchetatorii susțin că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit.

Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale – este vorba despre un antreprenor din regiunea Campania – condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, dar și confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro – ultima tranșă a confiscării totale – și interdicția de a desfășura activități comerciale, potrivit sursei CITATE.

Gruparea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost destructurată în martie 2024

La acea vreme, au fost dispuse măsuri judiciare pentru opt persoane, printre aceştia aflându-se şi presupușii lideri ai grupării. O lună mai târziu, poliția financiară a identificat și confiscat active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți.

Combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia, care au dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: