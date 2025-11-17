Prima pagină » Actualitate » Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro

Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro

17 nov. 2025, 12:27, Actualitate
Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro
Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia

Operațiune de amploare a Parchetului European ((EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi! Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli-  la cererea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi – a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro. Banii aparţineau unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul.

Prejudiciul estimat la aproximativ 260 de milioane de euro

Totodată, organizația este suspectată şi de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România, scrie Politico.

Anchetatorii susțin că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit.

Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale – este vorba despre un antreprenor din regiunea Campania –  condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, dar și confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro – ultima tranșă a confiscării totale – și interdicția de a desfășura activități comerciale, potrivit sursei CITATE.

Gruparea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost destructurată în martie 2024

La acea vreme, au fost dispuse măsuri judiciare pentru opt persoane, printre aceştia aflându-se şi presupușii lideri ai grupării. O lună mai târziu, poliția financiară a identificat și confiscat active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți.

Combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia, care au dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate
13:08
Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate
ULTIMA ORĂ Prima măsură oficială anunțată de Alexandru Rogobete, după tragedia de la clinica stomatologică din București
12:43
Prima măsură oficială anunțată de Alexandru Rogobete, după tragedia de la clinica stomatologică din București
METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
12:20
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
ULTIMA ORĂ ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată
11:19
ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată
EXTERNE Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung”
11:08
Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung”
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
Cancan.ro
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Tot mai mulți oameni renunță la relații din cauza Inteligenței Artificiale
ECONOMIE România se luptă cu austeritatea, însă Comisia Europeană e optimistă: Va fi o creștere economică de 1,1% anul viitor
13:53
România se luptă cu austeritatea, însă Comisia Europeană e optimistă: Va fi o creștere economică de 1,1% anul viitor
EXTERNE Ursula von der Leyen a trimis țărilor UE o scrisoare cu un plan de expropriere a activelor Rusiei, relatează Reuters, citând un document
13:51
Ursula von der Leyen a trimis țărilor UE o scrisoare cu un plan de expropriere a activelor Rusiei, relatează Reuters, citând un document
SPORT Mircea Lucescu a răbufnit, după ce România a ratat calificarea directă la CM 2026. „Am cea mai mare vină, dar eu mă demit, nu mă demite nimeni”
13:49
Mircea Lucescu a răbufnit, după ce România a ratat calificarea directă la CM 2026. „Am cea mai mare vină, dar eu mă demit, nu mă demite nimeni”
CONTROVERSĂ USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle
13:01
USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle
ECONOMIE Unde chiar se aplică austeritatea: cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale României, cele mai mici din Uniunea Europeană
12:54
Unde chiar se aplică austeritatea: cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale României, cele mai mici din Uniunea Europeană