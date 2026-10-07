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Opoziția din Republica Moldova pregătește revocarea Ancăi Dragu de la șefia Băncii Centrale. Este acuzată de eșecuri în politica monetară

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Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Bogdan Țîrdea și Petru Burduja, au anunțat că pregătesc un proiect de hotărâre a Parlamentului privind demiterea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. Totodată, oficialii intenționează să solicite președintelui Legislativului examinarea subiectului în plen.

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Socialiștii își argumentează demersul prin rezultatele politicii monetare promovate de BNM și necesitatea exercitării controlului parlamentar asupra activității Băncii Centrale.

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A fost inițiată procedura de demitere a guvernatoarei BNM, Anca Dragu

Bogdan Țîrdea a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că, în februarie 2025, BNM prognoza pentru 2026 o inflație medie anuală de 5%, însă ulterior prognoza ar fi fost revizuită mai întâi la 7%, iar apoi la 7,2%.

„Cu alte cuvinte, prognoza inflației pentru 2026 s-a înrăutățit cu 2,2 puncte procentuale, adică cu 44% față de prognoza inițială”, a declarat Țîrdea.

Deputatul PSRM a criticat și majorarea ratei de bază, susținând că aceasta a crescut de la 5% la începutul anului până la 9% în septembrie.

„În doar câteva luni, rata de bază a crescut cu 80%. În opinia noastră, acesta este un eșec al politicii de prognozare și al politicii monetare”, a afirmat acesta.

Salariu lunar de peste 8.400 de euro

Socialiștii au criticat și nivelul remunerării conducerii BNM. Potrivit lui Țîrdea, Anca Dragu a declarat pentru 2025 venituri salariale de aproximativ 2,8 milioane de lei moldovenești (echivalentul a 747.000 de lei românești), ceea ce reprezintă peste 230.000 de lei moldovenești (echivalentul a peste 60.400 de lei românești) lunar.

„Nu suntem împotriva salariilor decente pentru profesioniști, dar acestea trebuie să se bazeze pe rezultatele muncii”, a declarat deputatul.

Petru Burduja a precizat că inițiativa nu urmărește limitarea independenței BNM, ci responsabilizarea conducerii instituției.

„Nu punem la îndoială independența BNM. Da, BNM trebuie să fie independentă, dar trebuie să poarte răspundere pentru deciziile pe care le ia și pentru rezultatele pe care acestea le produc pentru societate”, a spus el.

Deputații au sesizat anterior Curtea Constituțională a Republicii Moldova în legătură cu interpretarea unor prevederi legale care, în opinia lor, ar urma să clarifice posibilitatea demiterii guvernatorului BNM.

PSRM urmează să pregătească proiectul de hotărâre și adresarea către președintele Parlamentului pentru ca subiectul demiterii Ancăi Dragu să fie examinat de Legislativ.

Anca Dragu este fost ministru de Finanțe și ex-senator a Uniunii Salvați România (USR) de București.

Dragu a fost numită la conducerea BNM pe 22 decembrie 2023, după demiterea fostului guvernator, Octavian Armașu. Ulterior, aceasta a obținut și cetățenia Republicii Moldova.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei are un mandat de șapte ani.

Foto: Facebook / Anca Dragu

Video: Facebook / Parlamentul Republicii Moldova

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