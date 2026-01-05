SUA reduce dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții

Oficialii federali din domeniul sănătății au anunțat luni revizuirea listei de vaccinuri recomandate copiilor americani. Numărul de boli prevenite prin vaccinurile de rutină va fi limitat la 11, nu la 17, așa cum era până la acest moment, transmite The New York Times.

Jim O’Neill, directorul interimar al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a actualizat calendarul de imunizare al agenției pentru a reflecta modificările, cu efect imediat, au declarat oficialii într-o conferință de presă.

Anunțul reprezintă o schimbare dramatică în politica federală de vaccinare și probabil cea mai semnificativă de până acum, în ceea ce privește sănătatea publică. Robert F. Kennedy Jr., ministrul Sănătății, din SUA propune de mai mult timp reducerea numărului de vaccinuri pe care le primesc copiii americani.

Statele, nu guvernul federal, au autoritatea de a impune vaccinările. Însă recomandările CDC influențează foarte mult reglementările.

Robert Kennedy și persoanele numite de acesta au făcut și alte modificări la programul de vaccinare a copiilor, dar acestea au avut un impact mai mic.

Noul program ocolește procesul bazat pe dovezi, care a stat la baza recomandărilor de vaccinare în țară timp de decenii. Până acum, un grup federal de consilieri independenți analiza de obicei datele științifice pentru fiecare vaccin nou, precum și momentul și modul în care acesta ar trebui administrat copiilor.

Medicii critică măsurile lui Robert Kennedy: „Va pune în pericol sănătatea copiilor”

Experții în sănătate publică și-au exprimat indignarea față de revizuirile ample, spunând că oficialii federali nu au prezentat dovezi care să susțină modificările și nici nu au inclus contribuțiile experților în vaccinuri.

„Schimbarea bruscă a întregului calendar de vaccinare a copiilor din SUA este alarmantă, inutilă și va pune în pericol sănătatea copiilor din Statele Unite”, a declarat Dr. Helen Chu, medic și imunolog la Universitatea Washington din Seattle și fost membru al comitetului consultativ federal pentru vaccinare.

Dr. Chu a contestat, de asemenea, afirmația oficialilor din domeniul sănătății conform căreia această măsură ar spori încrederea în vaccinuri și ar stimula ratele de imunizare. Va face exact opusul, a avertizat ea.

„Părinții sunt deja îngrijorați de ceea ce aud în știri despre siguranța vaccinurilor, iar acest lucru va crește confuzia și va reduce rata de vaccinare”, a spus dr. Chu.

Noul program de vaccinare continuă să recomande vaccinuri împotriva anumitor boli, inclusiv rujeolă, poliomielită și tuse convulsivă, pentru toți copiii.

Imunizarea împotriva altor boli – cum ar fi virusul sincițial respirator, principala cauză de spitalizare la sugarii americani – va fi recomandată doar pentru anumite grupuri cu risc ridicat.

Însă alte vaccinuri, inclusiv cele împotriva rotavirusului, gripei și hepatitei A, pot fi administrate copiilor numai după consultarea unui medic.

Nu este clar ce dovezi au condus la aceste decizii, a declarat dr. Demetre Daskalakis, care a condus centrul CDC care supraveghea politica de vaccinare înainte de a demisiona în august.

„Anunțurile discrete privind schimbările radicale în politica de vaccinare ar trebui să includă experți în pediatrie, boli infecțioase și imunologie”, a spus dr. Daskalakis. „Acestea lipsesc, la fel ca și procesul științific și o analiză a datelor.”

Pe 5 decembrie, președintele Trump i-a cerut domnului Kennedy să alinieze calendarul de vaccinare al SUA cu cel al altor națiuni bogate, și a menționat, în acest sens, Danemarca, Germania și Japonia.

„Președintele Trump ne-a cerut să examinăm modul în care alte națiuni dezvoltate își protejează copiii și să luăm măsuri dacă se descurcă mai bine”, a declarat dl Kennedy într-un comunicat. „După o analiză exhaustivă a dovezilor, aliniem calendarul de vaccinare a copiilor din SUA la consensul internațional, consolidând în același timp transparența și consimțământul informat”, a spus el. „Această decizie protejează copiii, respectă familiile și reconstruiește încrederea în sănătatea publică.”

Noul program reflectă un efort de colaborare al agențiilor de sănătate aflate sub jurisdicția domnului Kennedy.

În raportul lor, oficialii au numit Statele Unite o „excepție globală printre națiunile similare” în ceea ce privește vaccinurile pe care le recomandă. Însă experții în sănătate publică au remarcat că, în afară de una sau două excepții, programul de vaccinare din Statele Unite este aproape identic cu cel din Canada, Marea Britanie, Australia și Germania.

Japonia omite unele vaccinuri din calendarul american, dar include altele, cum ar fi vaccinul împotriva encefalitei japoneze, care nu sunt administrate în mod curent în Statele Unite.

Chiar și cu aprobarea președintelui, unii experți juridici au pus la îndoială dacă Robert Kennedy avea autoritatea de a reface unilateral programul de vaccinare.

Conform unei legi federale numite Legea procedurii administrative, „agențiile ar trebui să întreprindă un proces riguros și să justifice aceste tipuri de decizii politice majore”, a declarat Richard H. Hughes IV, avocat care predă legislația vaccinurilor la Universitatea George Washington.

„Agențiilor le este interzis să acționeze „arbitrar și capricios”, a declarat dl. Hughes. (Dl. Hughes conduce un efort de a-l da în judecată pe dl. Kennedy și departamentul de sănătate pentru modificările recomandărilor privind vaccinul împotriva Covid, anunțate de dl. Kennedy anul trecut.)”

Oficialii din domeniul sănătății au declarat că au analizat recomandările de vaccinare din 20 de țări și că noul program de vaccinare reflectă „consensul” asupra vaccinurilor considerate cele mai importante.

Discuțiile cu oficialii din domeniul sănătății din aceste națiuni au menținut recomandarea pentru vaccinul împotriva varicelei, precum și o doză împotriva virusului papiloma uman, căruia i se atribuie eliminarea drastică a riscului de cancer de col uterin în rândul femeilor americane.

Experții au subliniat că programul fiecărei țări este conceput pentru a se potrivi realităților populației și sistemului de sănătate. Programul pentru copii seamănă acum foarte mult cu cel al Danemarcei, o țară cu asistență medicală gratuită și o populație de aproximativ 2% din cea a Statelor Unite.

Oficialii din domeniul sănătății au declarat că schimbările nu vor afecta accesul la vaccinuri sau acoperirea acestora de către companiile de asigurări.

„Toate vaccinurile recomandate în prezent de CDC vor rămâne acoperite de asigurare fără împărțirea costurilor”, a declarat într-un comunicat Dr. Mehmet Oz, administrator al Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid. „Nicio familie nu va pierde accesul”, a spus Dr. Oz.

În prezent pe site-ul oficial al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) include 11 boli menite a fi prevenite prin vaccinare în rândul copiilor cu vârste între 0-6 ani.