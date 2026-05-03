Cinci copii, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani au fost răniţi, sâmbătă seara, în nordul Austriei, atunci când o „relicvă de război” care se afla sub focul lor de tabără a explodat, a anunţat Poliţia.

Gravitatea rănilor suferite de copii nu a fost clară imediat, a declarat Poliţia, care a adăugat că aceştia au fost duşi la un spital de copii din oraşul Linz, aflat în apropiere.

Copiii făceau parte dintr-un grup venit în vizită din altă zonă a aceluiaşi land, Austria Superioară, iar incidentul a avut loc într-o zonă a satului St Oswald bei Freistadt, unde grupuri organizate de tineri îşi instalează adesea taberele, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei, citat de Agerpres.

După explozie, anchetatorii au inspectat o vatră adiacentă şi a găsit un alt obiect care conţinea explozibili pe care l-a descris drept „relicvă de război”, iar o unitate de dezamorsare a bombelor a fost chemată să se ocupe de el, au declarat poliţiștii, prin intermediul unui comunicat.

„În prezent, se desfăşoară anchete pentru a determina cum au ajuns relicvele de război sub zona focului de tabără”, se adaugă în comunicat.

Deşi bombe din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial continuă să fie descoperite în Austria, în special în cursul excavaţiilor pentru lucrări de construcţie, accidente precum cel de sâmbătă seară sunt rare.

