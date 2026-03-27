Orașe dispărute și redescoperite. Ce au scos la iveală tehnologiile moderne

Orașe pierdute, readuse la lumină

În ultimele decenii, metodele moderne de cercetare au permis identificarea unor orașe vechi dispărute de mii de ani. Acestea se află fie sub ape, fie acoperite de vegetație sau sedimente.

Multe dintre ele aparțin unor civilizații încă insuficient cunoscute.

Cercetările arată că unele așezări erau mai avansate decât se credea anterior. Noile tehnologii de cartografiere și explorare au oferit imagini detaliate ale structurilor ascunse.

Dwarka. Orașul sacru din India și vestigiile din mare

Dwarka este un oraș de coastă din statul Gujarat, India. Este considerat unul dintre cele mai importante centre religioase hinduse. Aici se află Templul Dwarkadhish, dedicat lui Krishna.

Conform tradițiilor, orașul a fost fondat de Krishna și descris ca o metropolă construită pe o limbă de uscat care pătrundea în Marea Arabiei. Textele antice vorbesc despre palate, grădini și o planificare urbană complexă.

Mult timp, aceste descrieri au fost considerate mitologice. Situația s-a schimbat în anii ’60, când cercetările arheologice au început să confirme existența unui oraș real în acea zonă.

S-au descoperit urme de locuire continuă de peste 2500 de ani. Au fost identificate sisteme de drenaj, structuri rezidențiale, obiecte metalice și vestigii comerciale. Acestea indică existența unui oraș portuar activ, conectat la rețele comerciale extinse.

Investigațiile ulterioare, inclusiv cele subacvatice, au adus dovezi suplimentare. Sub apă au fost identificate structuri, ziduri și elemente care sugerează existența unei părți din vechiul oraș.

Cu toate acestea, nici urmă de palatele din legende.

Helike. Orașul grec distrus într-o singură noapte

Helike a fost un oraș-stat important din Grecia antică. Era situat în regiunea Achaea, în nordul Peloponezului, aproape de Golful Corint.

Orașul era un centru religios dedicat lui Poseidon. Avea propriul sistem monetar și a avut un rol important în comerț și colonizare. A influențat inclusiv fondarea unor așezări precum Priene și Sybaris.

Helike a dispărut brusc în anul 373 î.Hr. Sursele istorice indică un cutremur puternic urmat de un tsunami. Orașul a fost acoperit complet de ape într-o singură noapte.

„Helice a fost scufundată de mare cu doi ani înainte de bătălia de la Leuctra. Și Eratostene spune că el însuși a văzut locul și că luntrașii spun că în strâmtoare se afla un Poseidon de bronz, stând în picioare, ținând în mână un hipopotam, ceea ce era periculos pentru cei care pescuiau cu plase. Și Heraclide spune că scufundarea a avut loc noaptea pe vremea sa și, deși orașul se afla la doisprezece stadii distanță de mare, întregul district împreună cu orașul era ascuns vederii; și două mii de oameni care fuseseră trimiși de ahei nu au putut recupera cadavrele”, preciza Strabon.

Textele antice menționează și semne premergătoare. Se vorbește despre animale care au părăsit zona și fenomene neobișnuite înainte de dezastru. În urma evenimentului, orașul nu a mai putut fi recuperat.

Ruinele au fost redescoperite abia în 2001. Cercetările au identificat rămășițele într-o zonă lagunară din apropierea localității Rizomylos. Situl este studiat în continuare și este considerat unul vulnerabil.

Helike a fost inclus în lista celor mai periclitate 100 de sit-uri. Cele mai vechi artefacte găsite la ruinele de la Helike datează din epoca bronzului timpuriu, adică de acum 5000 de ani.

Descoperirile arată straturi istorice diferite, inclusiv vestigii din epoca bronzului. Cercetătorii de la Proiectul Helike, conduși de arheologul Dora Katsonopoulou, au excavat mai multe straturi datând din diferite perioade ale istoriei grecești, inclusiv acel mare oraș din Epoca Bronzului, datând din epoca miceniană, adică a Războiului Troian. Unele structuri au fost interpretate ca posibile temple dedicate lui Poseidon. Acestea conțineau artefacte religioase datând din 850 înainte de Hristos.

Orașele mayașe ascunse în junglă

În America Centrală, în Guatemala, cercetătorii au descoperit o rețea extinsă de orașe mayașe ascunse sub vegetație.

Descoperirea a fost posibilă cu ajutorul tehnologiei LIDAR. Aceasta folosește impulsuri laser pentru a crea imagini 3D ale terenului și pentru a „elimina” stratul de vegetație din analize.

Rezultatele au arătat o infrastructură mult mai complexă decât se credea. Au fost identificate drumuri largi, orașe interconectate, sisteme de irigații, zone de producție și structuri defensive.

Cercetările au acoperit mii de kilometri pătrați din regiune. Imaginile obținute indică existența unei civilizații bine organizate, cu rețele de transport și comerț între așezări.

Au fost descoperite și terase agricole, rezervoare de apă și zone miniere. Drumurile erau adaptate pentru utilizare în condiții climatice dificile, inclusiv în sezonul ploios.