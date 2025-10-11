Ultimul weekend cu temperaturi de toamnă. Vremea se schimbă radical. Se instalează frigul definitiv. Se întorc ploile și ninsorile

Vești nu tocmai optimiste de la meteorologi! Aceștia ne sfătuiesc să ne bucurăm de acest wek-end cu temperaturi destul de blânde, deoarece de marți temperaturile se vor răci în toată țară. Meteorologul de serviciu al ANM a declarat sâmbătă, în exclusivitate, pentru Gândul că începutul de octombrie este atipic pentru această perioadă a anului, ținând cont de numărul mare de precipitații. Cu alte cuvinte, susține specilialistul, în două zile ar fi plouat cât pentru o lună.

„Nopțile devin și ele mai reci, iar undeva spre mijlocul săptămânii este posibil să apară și brumă”

„În principiu, de marți mai scad temperaturile în toată țara. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, cu temperaturi până-n 15-16 grade aici pe zona de Sud și pe Vest. Nopțile devin și ele mai reci, iar undeva spre mijlocul săptămânii este posibil să apară și brumă în Centrul țării. În ceea ce privește precipitațiile, ele vor fi slabe, vor apărea pe arii restrânse și mai ales în jumătatea de Nord a teritoriului. La munte, la altitudini mari avem precipitații mixte, iar vântul cu intensificări astăzi în Estul, Sud-Estul țării.

În București, duminică va fi vreme frumoasă, normală termic cu maxime de 21-22 de grade, cer variabil, vânt slab și moderat. Așa se va menține și pe parcursul zilei de luni, cu o temperatură maximă de 19-20 de grade. Din orele serii, va crește probabilitatea de ploaie, dar va fi slabă. Iar de marți, așa cum vă spuneam, temperaturile vor scădea”, a precizat în exclusivitate pentru Gândul Iris Răducanu, meteorolog ANM de serviciu.

Luna octombrie, ieșită din tipare

Cât despre începutul lunii octombrie, specialistul de serviciu a precizat că este una atipică și ieșită din tipare, raportat la această perioadă a anului.

„Este un început de lună octombrie mai atipică în sensul în care octombrie ar trebui să fie o lună stabilă și cu mai puține precipitații. Și avut deja ploi în două zile cât, să-i zicem așa, într-o lună. Din punctul ăsta de vedere, să zicem că ar fi mai ieșit din tipare acest început de lună octombrie”, a conchis specialistul ANM.

