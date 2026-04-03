Uppsala este orașul miracol. Născut doar din jaf, antreprenoriat și ceva învățătură, sălașul vikinkg din Suedia actuală a devenit unul din primele centre universitare din Europa alături de Sorbonna, Cordoba, Coimbra sau Firenzze. Acum, vikingii s-au reorientat. Nu mai fură, vând cinstit, IQ pe o scară Celsius, Anders Celsius.

Vizitatorii orașului Uppsala sunt invitați să descopere mai multe despre istoria zonei, de la vikingi până la invenții mai moderne, cum ar fi scara Celsius, deși obiectul nu este expus..

Turismul selfie a preluat unele dintre destinațiile de top ale lumii, călătorii stând la coadă ore întregi pentru a obține „fotografia” fără a interacționa cu obiectul spre care își îndreaptă camera. Fondată în 1477, Universitatea Uppsala primul centru de învățământ superior din Scandinavia. Printre numeroșii cercetători asociați cu orașul se numără Anders Celsius, inventatorul scării de temperatură în grade Celsius care îi poartă acum numele, și Carl Linnaeus, părintele taxonomiei.

Unde să experimentați „turismul IQ” în Uppsala

Unul dintre cele mai tinere orașe ale Suediei – aproape jumătate din populație are sub 30 de ani – nu ar trebui să vă surprindă faptul că multe dintre locurile din programul de turism IQ au legătură cu stautul Uppsalei de oraș universitar.

Universitatea Uppsala este cea mai veche din Suedia, iar cel mai faimos absolvent al său este Anders Celsius. Da, acel Celsius – Anders a creat termometrul de 100 de grade în secolul al XVIII-lea, iar originalul său, care folosește 0° pentru fierbere și 100° pentru congelare, poate fi văzut în Gustavianum. Muzeul universității găzduiește, de asemenea, un teatru anatomic din secolul al XVII-lea, complet cu numeroase instrumente științifice, specimene anatomice și artefacte istorice.

Geamul nespălat, o nouă viziune

Puteți acționa ca localnicii vizitând Ofvandahls Hovkonditori, o cafenea studențească deschisă pentru prima dată în 1878, sau Arrenius, o prăjitorie de cafea unde este probabil să purtați discuții animate cu colegii de masă în spiritul cafenelelor englezești din secolul al XVII-lea.

Chiar în afara orașului veți găsi muzeul Gamla Uppsala, construit lângă movilele funerare regale care datează din perioada Vendel (550-800 d.Hr.). Aici puteți afla despre această istorie, precum și despre importanța sitului în timpul epocii vikinge (800-1050 d.Hr.), când era folosit pentru sacrificii aduse zeilor precum Thor, Odin și Freyr.

Ca parte a programului, Uppsala a creat și un turn roșu itinerant, care va fi orientat spre detalii mici pe lângă care majoritatea oamenilor trec

Acestea vor include geamul de sticlă nespălat din Catedrala Uppsala, care oferă o imagine a modului în care arăta clădirea înainte de renovarea din secolul al XIX-lea, pavajul din fața clădirii Östgöta Nation, care declară „nu s-a întâmplat nimic aici” în 1965 și căsuțele cu șoareci create de artiste Jekaterina Pertoft și Zilmara Suarez, care sunt împrăștiate prin oraș.

