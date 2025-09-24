Autoritățile italiene din provincia Bolzano, Tirolul de Sud, vor introduce în premieră, din 2026, taxa turistică pentru câini. Mai mult, rezidenţii vor avea și ei de achitat un impozit anual pentru patrupedele lor.

Taxa pentru câini fusese abolită acum 16 ani la nivel național, potrivit tg24.sky.it. Acum, iniţial, s-a dorit testarea obligatorie ADN pentru identificarea proprietarilor care nu curăță excrementele, dar această măsura s-a dovedit greu de aplicat.

Consilierul Luis Walcher propune o taxă anuală de 100 euro pe câine pentru rezidenți și o premieră absolută: taxa turistică pentru câini de 1,50 euro pe zi pentru fiecare „turist cu patru picioare” care vizitează zona. Banii colectați vor fi folosiți pentru curățarea străzilor și amenajarea de parcuri speciale pentru câini.

Câinii al căror ADN a fost deja înregistrat vor fi scutiți timp de doi ani de la noua taxă, dar proprietarii rămân obligați să curețe excrementele animalelor lor, altfel riscă amenzi între 200 și 600 euro.

Walcher consideră măsura echitabilă pentru că afectează doar proprietarii de câini, nu întreaga comunitate care ar plăti prin taxa Tasi pentru curățarea trotuarelor. Proiectul urmează să fie discutat și adoptat pentru a intra în vigoare anul viitor.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock