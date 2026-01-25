Gigi Becali recunoaște că era un împătimit al jociurilor de noroc și petrecea multe ore la cazinouri, pe vremea când numeroși oameni din lumea sportului aveau un asemenea „hobby”, scrie Prosport. Patronul FCSB a dezvăluit și cum a reușit să câștige o sumă uriașă la cazinou cu bani luați de la cămătari.

Miliardarul a povestit cum a dat lovitura în 2009, atunci când Giovanni Becali l-a convins să îl vândă pe Dorin Goian. Atunci, în timp ce impresarul mergea să finalizeze mutarea la Palermo, Gigi Becali a stat în cazinou și a jucat cu banii împrumutați de la cămătari până când a ieșit pe profit.

În primii ani după ce a devenit acționarul principal la FCSB, Gigi Becali mergea des la cazinou, dar nu juca sume mai mari de 200-300.000 de euro.

Într-o noapte, însă, a tot împrumutat bani până când a ajuns să piardă aproape două milioane de dolari. Totuși, a avut noroc ca la ultimele mâini jucate la ruletă să își recupereze banii și să își achite imediat datoriile.

„Eu… 2 milioane pierdeam. Banii împrumut îi luasem de la cămătari, din interiorul… Că nu ai de unde să îi iei: 50 de mii, 100 de mii, 70 de mii, 100 de mii, 200 de mii. De unde să iei? Umbli cu 2 milioane la tine? Și aveam hârtie. Scriam: Vasile, atâta, ăla atât. Cămătari. Și, a plecat Giovanni, eu am rămas în cazinou. Eu am stat în cazinou și dădeam telefon. Și l-am găsit la telefon pe unul Florin. Florin Chinezu. A zis, băi, Gigi, am 80.000 în casă. Adu-i, bă încoa. Ca să pui maxim pe un număr, adică toate înconjurate, cu 500 pe număr, trebuie să pui 20 pe număr și ce îi pune cu crupierul pe urmă. Și am pus 8, 11, 17, 23. Că eram obosit. Și am pus douăzeci, douăzeci, douăzeci, 80.000. Și mi-a venit primul număr, 8, și am luat 370.000. Așa, primul număr. După 6-7 ore, Giovanni s-a dus, l-a semnat pe Goian, s-a întors înapoi la București. (….) Și, pe urmă, vine Giovanni și când vine Giovanni, ce faci, mă, Gigi? Cum, ți-ai scos banii? Da. Ia opriți-vă! Toți cămătarii… erau vreo 10 care erau. Vasilescu, cât mi-ai dat? 100.000. Poftim, 105.000. Tu cât mi-ai dat? 50.000. Poftim, încă 3.000 în plus. Adică bani și dobândă. Și le-am dat banii la toți și am rămas și cu 200.000 câștig și hai la revedere m-am lăsat”, a dezvăluit Gigi Becali, la Fanatik.

Cum a încercat, la un moment dat să se lase de acest viciu

În ultima perioadă, Gigi Becali s-a apropiat mai mult de religie și biserică, dar a avut o perioadă în care era pasionat de tot ce ținea de jocurile de noroc. Era nelipsit din cazinouri, iar pentru a scăpa de această dependență încerca să le forțeze mâna oficialilor din cazinouri să îi interzică accesul.

„Țin minte că, la un moment dat, ca să scape cumva, a făcut intenționat un scandal monstru la Vernescu. Știa că îl vor pune pe black-list și spera ca astfel să nu mai poate intra ca să joace. Într-o noapte, după ce a pierdut tot, și-a luat bricheta Dupont și a aruncat-o în vitraliile respectivei locații. Bricheta de aur s-a lovit de o ramă și s-a îndoit, dar sticla tot nu s-a spart! De furie a luat un fotoliu și a intrat cu el direct printr-un geam! Țăndări l-a făcut! Evident că a fost dat afară și interzis, dar totul a durat maxim două săptămâni. Că doar ăia nu erau proști să piardă cloșca cu puii de aur!?”, a povestit unul dintre apropiații lui Becali, potrivit Fanatik.

