Orașul european în care chiria costă 88 de cenți pe an. Nu oricine poate locui aici

Te-ai întrebat vreodată în ce loc din Europa ar putea fi plătită o chirie infimă? De data aceasta, în atenție se află un cartier din Germania unde timpul pare să se fi oprit în loc. Chiria are același cost încă dinanul 1521. Și anume, de 88 de cenți pe an. Totuși, nu oricine poate locui aici.

Este vorba despre cartierul Fuggerei din Augsburg. Aici, chiria este neschimbată încă din anul 1521. Costul este de 88 de cenți pe an. Însă, care să fie, oare, povestea din spatele acestui cost infim? Cartierul, care se întinde pe 15.000 de metri pătrați, găzduiește 142 de apartamente. Fiecare locuință are circa 60 de metri pătrați.

Nu oricine poate intra în această comunitate

Jakob Fugger este cel care a întemeiat această comunitate care poartă numele de Fuggerei. Scopul a fost simplu și precis. Și anume, să ofere persoanelor aflate în nevoie un trai cât mai decent. Scopul social a fost păstrat până în prezent. De altfel, nu oricine poate locui în acest cartier din Augsburg. Sunt acceptați doar locuitori din Augsburg care sunt catolici și au o situație financiară dificilă, notează Demotivateur.fr.

De altfel, persoanele care ajung să locuiască în acest cartier din Augsburg trebuie să se plieze pe cerințele locului. Disciplia este un cuvât cheie. De exemplu, dacă ora de liniște nu este respectată (ora 22:00), locuitorii riscă o amendă de 50 de eurocenți.

Dincolo de chiria simbolică de 88 de cenți pe an, cei care locuiesc aici respectă o tradiție care datează de secole. Zilnic, aceștia trebuie să rostească 3 rugăciuni pentru fondatorii comunității. De altfel, activitatea în comunitate este la fel de importantă, indiferent de natura ei (grădinărit, servicii de pază). În Fuggerei ajung și turiști, fiind atrași de un muzeu care oferă tururi ghidate. Biletul are prețul de 8 euro.

