Ludovic Orban dezminte că ar fi apropiat de avocata din PNL reținută de DNA pentru mită: „Nu am nicio legătură”. Cei doi apar în poze împreună

Ludovic Orban dezminte faptul că ar fi existat o apropiere între el și avocata PNL, Adriana Georgescu, reținută azi noapte de DNA pentru trafic de influență. Fostul premier insistă că nu au avut nicio legătură, fiindcă în caz contrar, i-ar fi oferit o funcție avocatei.

Orban spune că asocierea lui cu Adriana Georgescu este „o mizerie incalificabilă” și susține vehement că nu are nicio legătură cu avocata.

„Cine spune că suntem apropiați? Această afirmație este o mizerie incalificabilă ca atunci când o persoană este prinsă într-un flagrant, să-i asociezi numele cu altcineva care nu are nicio legătură nici cu persoana respectivă, nici cu treaba respectivă. Nu am absolut niciun fel de legătură, nu este apropiată de mine. Dacă ar fi fost apropiată de mine, nu ar fi venit în Forța Dreptei sau nu ar fi avut vreo poziție lângă mine? Realitatea cu privire de a fi apropiat de cineva, înseamnă să colaborezi cu el, să fii în relații de prietenie. Dacă ar fi fost apropiată de mine, nu ar fi fost numită în vreo funcție?, a declarat Ludovic Orban în cadrul unei emisiuni televizate.”

Adriana Georgescu, lideră a femeilor liberale și o apropiată a fostului premier, Ludovic Orban, a fost reținută azi noapte de DNA pentru trafic de influență. În caz a fost reținut și Gheorghe Iscru, care se recomanda „general SIE”.

