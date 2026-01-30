„Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban!”. Noi stenograme din dosarul avocatei din PNL care promitea intervenții în dosare penale

Reprezentanții Guvernului au avut o primă reacție în scandalul de luare de mită în care e implicată o avocată membră PNL. Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocat, a spus vineri purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Între timp, au fost dezvăluite stenograme în care avocata Adriana Georgescu se laudă că are conexiune directă cu Ludovic Orban și ”intrări” la Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ludovic Orban a negat, joi seară, orice legătură cu avocata (Detalii AICI).

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște și nici măcar nu a primit-o în audiență. De asemenea, Ioana Dogioiu a punctat că premierul face frecvent fotografii cu persoane străine la evenimente publice. Premierul nu îl cunoaște nici pe omul de afaceri implicat în dosar, Jean Tucan.

„Premierul Ilie Bolojan nu îi cunoaște și nu i-a primit în audiență pe doamna avocată Adriana Georgescu și nici pe domnul Tucan. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa și nu a primit-o în audiență. La evenimente publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru. Sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații, ceea ce nu înseamnă o relație directă sau personală cu acele persoane”, a transmis Ioana Dogioiu.

Avocata PNL promitea intervenții la vârful statului, inclusiv la premier

Procurorii DNA au prins miercuri, în flagrant, o avocată membră PNL, într-un dosar în care aceasta ar fi promis intervenții în Justiție și la nivel guvernamental în schimbul unor sume de bani. Ulterior, avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În stenogramele din dosar apar nume cunoscute precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban. În plus, avocata avea pe rețelele de socializare numeroase fotografii realizate împreună cu politicieni cunoscuți.

Potrivit DNA, în perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025. Avocata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați. Georgescu a promis că va determina soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

Avocata Adriana Georgescu, membru al Partidului Național Liberal, a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA când lua mită. Georgescu a susținut că ar avea ”intrare” la premierul Ilie Bolojan. La data comiterii faptelor avocata era membră a PNL. Ulterior, PNL a anunțat suspendarea ei din partid.

Interceptări din stenograme. ”Mă văd săptămâna viitoare cu LUDOVIC ca să intru la NICUȘOR cu problemele astea”

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Știu, dar nu accept… adică, ți-am zis că nu acceptă oameni cu dosar.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da’… să știi că…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ă… dar singura rugăminte…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: … să știi că nu cred, nu cred că iese el.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. De ce crezi că-ți … sug …[cuvânt obscen]… acuma, aicea ție? Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aicea și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis S.R.I.-ul ieri că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC, dar nu mai sunt …[neinteligibil]… Crezi că riscam discuția asta cu tine acum? Când HELLVIG chiar e după mine, a treia oară?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Dar pe grupurile alea pe care ne-ai băgat, suntem sub protecție acolo, da? E …[neinteligibil]…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da. Voi, da. Nu, tu ești sub protecție de atunci, că eu m-am bătut pentru voi.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mm… da, păi asta ți-am spus, că eu m-am gândit, (neinteligibil) politician, îs legată de NICUȘOR, de ILIE, ILIE (folosește cuvânt obscen) mea, de LUDOVIC, că azi mi l-a luat și pe LUDOVIC, băga-mi-aș …[cuvânt obscen]…Deci io-s agățată cu ei. Voi…na, să-mi bag …[cuvânt obscen]…, voi sunteți așa, iar ăsta-i ditamai mastodontul și-i sug ăștia…[cuvânt obscen]…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: VOINEAG a început să… Îl ascultă pă NICUȘOR. Ieu mă văd săptămâna viitoare cu LUDOVIC ca să intru la NICUȘOR cu problemele astea. Așa am stabilit, că io cu LUDOVIC, el mă sună. El, spune el mă sună, că el m-a sunat pentru CIUCU. El mă sună! Spune-i lu’ JEAN! Nu io-l caut!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: LUDOVIC?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da, LUDOVIC! Și i-am spus să facem neapărat întâlnirea pentru că… să… să-l întreb ce fac cu ăștia. Că io am trei în situația lu’ JEAN.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu mă interesează de ăilalți.[…]”

Avocata penelistă se laudă cu conexiunile sale care ar duce inclusiv la Cotroceni

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Deci, spune-i lui JEAN, că oricum LUDOVIC m-a sunat pentru CIUCU…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bine!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Înseamnă că și NICUȘOR îl vrea pe CIUCU pentru că DRULĂ l-a dat afară din partid. NICUȘOR… Să-i dai lui JEAN toate informațiile astea …[ neinteligibil-vorbește în șoaptă]… Eu nu i-am zis de JEAN, că mă gândeam că ăsta urlă. Da’ când m-oi vedea cu LUDOVIC prima dată la Cotroceni, că d-aia voiam să mă duc.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mm… da, păi asta ți-am spus, că eu m-am gândit, (neinteligibil) politician, îs legată de NICUȘOR, de ILIE, ILIE (folosește cuvânt obscen) mea, de LUDOVIC, că azi mi l-a luat și pe LUDOVIC, băga-mi-aș …[cuvânt obscen]…Deci io-s agățată cu ei. Voi…na, să-mi bag …[cuvânt obscen]…, voi sunteți așa, iar ăsta-i ditamai mastodontul și-i sug ăștia…[cuvânt obscen]…

