Orbi în trafic. Aplicațiile Google Maps și Waze nu vor mai putea fi accesate pe telefoanele foarte vechi

Google Maps și Waze rămân printre cele mai utilizate aplicații de navigație la nivel global, fiind esențiale pentru milioane de șoferi zilnic, doar în România. Dar, începând cu anul 2025, anumite telefoane mai vechi nu vor mai putea rula aceste aplicații, din cauza noilor cerințe tehnice. Dacă dispozitivul tău folosește o versiune învechită de Android sau iOS, este posibil să pierzi accesul la aceste instrumente indispensabile în trafic, conform stiripesurse.ro.

Google Maps: compatibilitate extinsă, cu limitări

Google a ales să păstreze Maps accesibil pe o gamă largă de dispozitive. Pe Android, aplicația rămâne funcțională chiar și pe telefoanele care rulează Android 6.0 (Marshmallow), lansat în 2015. Instalarea necesită cel puțin 61 MB spațiu liber, însă hărțile descărcate offline pot ocupa semnificativ mai mult, în funcție de regiuni.

Pentru utilizatorii de iPhone, Google Maps solicită iOS 15 sau o versiune mai recentă. Astfel, modelele mai vechi decât iPhone 6s și iPhone SE (generația întâi) devin incompatibile, deoarece nu mai primesc actualizări de sistem. Dimensiunea inițială a aplicației este de aproximativ 348 MB, la care se adaugă fișiere suplimentare pentru navigație.

Waze: cerințe mai stricte începând cu 2025

În contrast cu Google Maps, Waze impune cerințe mai ridicate de sistem. Din anul 2025, aplicația nu va mai fi compatibilă cu Android 8 sau 9. Pentru a continua să folosești Waze, va fi nevoie de cel puțin Android 10, ceea ce înseamnă că telefoanele lansate înainte de 2019 trebuie înlocuite.

Pe iPhone, aplicația Waze va necesita iOS 16 sau o versiune mai nouă. Astfel, dispozitivele precum iPhone 7 și iPhone 8, care nu mai primesc actualizări, nu vor mai putea rula aplicația. Waze are o dimensiune inițială de aproximativ 185 MB, dar aceasta poate crește odată cu acumularea de date în memoria cache.

Opțiuni pentru telefoanele vechi

Dacă smartphone-ul tău rulează o versiune de Android mai veche de 10 sau un iOS sub 15 (pentru Google Maps) ori sub 16 (pentru Waze), nu vei mai putea instala sau actualiza aceste aplicații. În unele situații, versiunile deja instalate ar putea continua să funcționeze temporar, însă fără suport oficial și cu riscuri de securitate.

Soluția recomandată este să îți actualizezi dispozitivul cu un model mai recent, care primește actualizări de sistem. Astfel, vei putea folosi aplicațiile de navigație fără probleme și te vei bucura de cele mai noi funcții de performanță și siguranță.