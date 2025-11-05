Ordin de la Uniunea Europeană. Acești proprietari trebuie să își modernizeze obligatoriu locuința

Acești proprietari de case vor fi obligați să își modernizeze locuința. Este vorba despre Germania care se pregătește de o schimbare imensă impusă de o directivă europeană adoptată recent. Noua lege îi obligă pe proprietarii de locuințe să își modernizeze sistemele de încălzire și acoperișurile până în luna mai 2026.

În viitor, în întreaga Uniune Europeană proprietarii vor fi obligați să își modernizeze sistemele de încălzire și acoperișurile, ca parte a unor eforturi de reducere a consumului energetic și a emisiilor de carbon. Potrivit rapoartelor autorităților germane, noile prevederi ale Legii Energiei pentru Clădiri vor viza aproape 30 de milioane de locuințe.

Transformarea unei case individuale implică cheltuieli cuprinse între 20.000 și 30.000 de euro, iar suma depinde de tehnologia aleasă, fie că este vorba despre o pompă de căldură sau de un sistem hibrid. Cea mai mare presiune apasă pe proprietarii de clădiri vechi, încălzite cu păcură, gaz sau cărbune, unde izolarea termică slabă le împiedică să respecte noile standarde europene. Ei vor fi nevoiți nu doar să înlocuiască sistemele de încălzire, ci să ridice și eficiența energetică a locuințelor. Începând cu anul 2030, panourile solare vor deveni obligatorii pe toate clădirile noi, iar ulterior această cerință va fi extinsă și la construcțiile existente.

Ce se întâmplă cu locuințele ineficiente energetic

Directivele Uniunii Europene prevăd reguli stricte pentru eficiența energetică și măsuri treptate de modernizare a clădirilor vechi. Obiectivul Uniunii Europene este ca până în anul 2050, toate clădirile să atingă nivelul de emisii zero. Un punct central în acest proces îl vor reprezenta „casele verzi”, mai exact, locuințele noi sau modernizate care ating performanțe energetice superioare. UE își propune ca, începând cu 2030, fiecare clădire nouă să fie netură din punct de vedere al emisiilor, iar până în 2050 acest standard să fie atins de către toate proprietățile de pe continent.

