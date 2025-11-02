Prima pagină » Social » Ce lucruri trebuie să aibă șoferii în mașină atunci când trec granița într-o altă țară din UE

02 nov. 2025, 17:43, Social
Șoferii trebuie să știe ce echipament este obligatoriu să dețină atunci când se urcă la volan. De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare în mai multe țări europene, modificările privind dotările mașinilor.

În cazul șoferilor care nu țin cont de aceste schimbări, o plimbare cu mașina în străinătate le-ar putea aduce mari probleme.

Ce modificări intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 pentru șoferii care trec granița

Din ianuarie 2026, în mai multe țări europene se modifică regulile privind echipamentele obligatorii ale autoturismelor. În Cehia, spre exemplu, sunt obligatorii triunghiul reflectorizant, vesta reflectorizantă, trusa de prim-ajutor și, în unele cazuri, roata de rezervă.

În Spania, toți șoferii vor fi nevoiți să folosească, de anul viitor, o lumină de semnalizare electrică în locul triunghiului reflectorizant.

Iată care sunt regulile în vigoare în Ungaria. În mașină, șoferii trebuie să aibă la ei următoarele echipamente:

  • Trusă de prim-ajutor de tip B: conform standardului MSZ 13553, este valabilă 5 ani și conținând pansamente sterile, mănuși de cauciuc, foarfecă și alte instrumente de bază.
  • Triunghi reflectorizant: trebuie să fie în stare de funcționare, pentru cazurile de accident sau defecțiune tehnică.
  • Vestă reflectorizantă: trebuie păstrată în habitaclu, într-un loc ușor accesibil (nu în portbagaj), și disponibilă pentru fiecare pasager.

În Cehia situația este diferită

În Cehia, situația este mai simplă. În urmă cu câțiva ani, regulile au fost simplificate, iar acum este obligatoriu să ai cel puțin trei lucruri în mașină: un triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă pentru șofer și trusă de prim-ajutor.

Trebuie acordată atenție unui al patrulea element, obligatoriu pentru unii, dar nu pentru toți: roata de rezervă.

Aceasta nu este necesară pentru mașinile dotate cu kit de reparație a anvelopelor sau cu anvelope run-flat, însă este obligatorie pentru restul vehiculelor.

Lista echipamentelor obligatorii se modifică periodic în unele țări, iar din 2026, Spania va introduce o regulă nouă: fiecare șofer va trebui să folosească o lumină de semnalizare electrică în locul triunghiului clasic.

