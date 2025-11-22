Prima pagină » Actualitate » Ouă și pulpe pe bandă rulantă. Fabrica robotizată de găini din Botoșani

Ouă și pulpe pe bandă rulantă. Fabrica robotizată de găini din Botoșani

Rene Pârșan
22 nov. 2025, 15:25, Actualitate
Foto Ilustrativ

Într-un sat din Botoşani, un medic veterian a pus în practică „ferma viitorului”, construind de la zero o „fabrică de păsări” în care hrănirea, aerisirea și asigurarea microclimatului pentru 120.000 de găini sunt complet robotizate.

Una dintre cele mai moderne ferme de păsări din România se află într-un sat din Moldova, Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. Găzduiește 120.000 de găini și reprezintă o investiție de 4 milioane de euro, realizată cu sprijin de la stat. Toate procesele din fermă, de la hrănire și aerisire, până la încălzire, controlul umidității și iluminat, sunt complet automatizate şi asigură eficiență maximă, potrivit proprietarului.

Medicul veterinar Cătălin Todireanu, proprietarul fermei, a construit proiectul de la zero, beneficiind de programul de susținere a sectorului avicol și suin.

„Proiectul este un deziderat al meu încă de acum 10 ani, să zicem, când am preluat o fermă veche de la părinții mei. Am achiziționat un teren la distanțele care trebuie pentru a dezvolta o fermă la standarde europene. De aceea am și avut răbdare până am găsit o finanțare”, a declarat Cătălin Todireanu.

Construcţia acesteia a început în 2024, iar proiectul a fost gândit în aşa fel încât „roboţii” să preia întreaga muncă în ferma de păsări, potrivit Agrointeligenţa.

„Diferența dintre această fermă și celelalte ferme este exact acest lucru. Faptul că este la ultimele standarde din domeniu, ceea ce pune pe primul loc bunăstarea puilor, pentru că eu sunt și medic veterinar și îmi pasă într-adevăr de pui, adică nu este doar un business pentru mine, este ceva ce fac din plăcere și acea plăcere se vede în momentul în care ai un efectiv sănătos.

În momentul în care ai senzori pentru dioxid de carbon, senzori de amoniac, senzori de umiditate, senzori de temperatură și toate acestea sunt controlate de un calculator care reglează ventilație, căldură și tot microclimatul, inclusiv lumina, iluminatul, dau puiului poate un confort chiar mai bun decât îl are la curtea omului”, a mai declarat proprietarul fermei.

