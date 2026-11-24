La întâlnirea cu primarii din Suceava au venit și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa.

Liderul PSD a recunoscut că reorganizarea administrativ-teritorială prin comasarea localităților și unirea județelor va afecta în primul rând formațiunea pe care o conduce, având în vedere numărul mare de aleși locali ai social-democraților.

„Și pe drumul ăsta trebuie să mergem, deși pare, politic, că partidul pe care îl conduc în acest moment, dacă stai să te uiți așa atent, cam ar pierde cel mai mult, fiindcă avem 25 de președinți de consilii județene din 41. Fiindcă avem aproximativ 1.700 de primari, din cam 3.300. Deci, în principiu,când intrăm să discutăm despre comasări de localități sau comasări de județe, sau uniri de județe, ca să folosesc cuvântul corect, această unire e una care ar duce, din punct de vedere politic, cel puțin,la cel mai mare deranj în partidul pe care îl conduc”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Cum arată cele trei etape ale reformei prezentate de Sorin Grindeanu

Președintele PSD a arătat că reforma administrației publice locale va fi dublată de o restructurare a instituțiilor centrale și a companiilor de stat, pachet legislativ coordonat de Marian Neacșu și care urmează să ajungă în Parlament până la data de 1 martie.

„Reforma administrației publice locale e o parte. Reforma statului și a companiilor de stat este cealaltă parte, pe care o gestionează Marian Neacșu și care are termene clare: până la 1 martie se va veni în Parlament cu tot acest pachet legislativ, astfel încât să putem să umblăm și la reforma statului la nivel central”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a criticat fragmentarea instituțională din ultimele două decenii, oferind ca exemplu mai multe structuri din cadrul ministerelor care s-au desprins de acestea. Unul dintre exemple a fost Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), desprinsă din Ministerul Transporturilor, care a generat suprapuneri și blocaje cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Înființarea CNIR a fost impusă ca jalon PNRR.

„Dacă nu făceam acel CNIR, nu îndeplineam borna pusă în PNRR de cei care au făcut PNRR și pierdeam banii europeni. A trebuit să o facem. Dar se calcă pe picioare, și nu doar se calcă pe picioare, CNIR-ul cu CNAIR-ul, își mai trag și preșul de sub picioare unul altuia”, a explicat președintele PSD.

Potrivit acestuia, după finalizarea reformei administrației locale și a aparatului central, al treilea pas va consta în transferul puterii de decizie către autoritățile locale și regionale.

„Statul, la nivel central, trebuie să-și păstreze doar două componente: reglementarea și controlul.Restul, totul trebuie dus la nivel județean, regional și așa mai departe. Eu cred că ăsta este drumul”,a declarat Sorin Grindeanu.

Calendarul implementării și discuțiile privind comasarea primăriilor mici

Sorin Grindeanu a precizat că măsurile vor fi puse în aplicare la începutul anului viitor, inițial pe bază de voluntariat, conform ordonanței aflate în transparență publică la Ministerul Dezvoltării, urmând ca ulterior să fie aplicate și alte mecanisme legale acolo unde nu există acord benevol.

În ceea ce privește numărul viitoarelor regiuni, liderul social-democrat a subliniat că în forurile de conducere ale partidului nu a fost stabilită o formulă fixă, precum 8, 15 sau 20 de județe, ci decizia va rezulta din dezbaterile organizate în fiecare județ. Totodată, acesta a admis că etapa comasării unităților administrativ-teritoriale (UAT) mici este mai dificilă decât unirea județelor și a explicat că discuțiile cu primarii s-au desfășurat fără presă tocmai pentru ca edilii să își poată exprima deschis punctele de vedere.