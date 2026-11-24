Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează că modelul de creștere economică al României, bazat în mare măsură pe costuri mici, își atinge limitele. Deși PIB-ul pe locuitor a ajuns la 78% din media Uniunii Europene în 2025, dezechilibrele macroeconomice, vulnerabilitățile fiscale, problemele instituționale și lipsa investițiilor suficiente în inovare și educație afectează perspectivele de dezvoltare. Isărescu susține că țara noastră are nevoie de o strategie de competitivitate pe termen lung, cu obiective clare până în 2035.

Mugur Isărescu a apreciat evoluția economică a României din ultimii 25 de ani, dar a atras atenția că apropierea de nivelul de dezvoltare al UE nu a fost însoțită de consolidarea unor fundamente suficient de solide pentru competitivitatea pe termen lung.

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„Sunt pe deplin de acord cu concluziile raportului elaborat de Institutul Jacques Delors. Acest nou raport arată, încă o dată, performanța economică remarcabilă a României din ultimii 25 de ani. PIB-ul pe locuitor (exprimat în standarde ale puterii de cumpărare) a crescut de la aproximativ 26% din media UE în 2000 la 78% în 2025. Cu toate acestea, această convergență impresionantă nu a fost însoțită de fundamente la fel de solide pentru competitivitatea noastră pe termen lung”, a declarat guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR a subliniat că țara noastră trebuie să treacă la un model economic bazat pe productivitate, inovare și produse și servicii cu valoare adăugată mai mare.

„Provocarea este, așadar, de a transforma atuurile existente ale României, inclusiv poziția strategică, resursele energetice, capacitățile industriale și forța de muncă calificată, într-o productivitate mai ridicată, produse și servicii cu valoare adăugată mai mare și o dezvoltare economică mai rezilientă”, a afirmat Mugur Isărescu.

Isărescu spune că România are nevoie de o productivitate mai ridicată și de investiții în infrastructură, educație și inovare

Isărescu consideră că menținerea ritmului de convergență economică din ultimele două decenii presupune investiții consistente și o tranziție către activități economice mai productive. Apartenența la UE, deschiderea economică, investițiile străine și integrarea în piețele internaționale au susținut dezvoltarea României.

Pentru continuarea acestui progres sunt însă necesare investiții în infrastructură, educație, cercetare, inovare și digitalizare, precum și adoptarea unor tehnologii mai eficiente.

„Apartenenţa la UE, deschiderea economică, fluxurile de investiţii străine şi integrarea mai profundă în pieţele internaţionale au susţinut convergenţa şi au extins oportunităţile noastre economice în ultimele două decenii. Menţinerea acestui progres în anii următori necesită o productivitate mai ridicată şi o tranziţie către activităţi cu valoare adăugată mai mare, susţinută de investiţii în infrastructură, educaţie, cercetare şi inovare, digitalizare şi adoptarea unor tehnologii noi şi mai eficiente. În acelaşi timp, eficienţa instituţională, stabilitatea legislativă şi un mediu de afaceri predictibil sunt la fel de importante, ca şi o participare mai puternică a companiilor româneşti la lanţurile valorice europene şi globale”.

Strategia economică a României până în 2035. Sectoarele-cheie pentru creșterea competitivității

Raportul prezentat la BNR propune tranziția către un model de creștere bazat pe inovare, susținut de instituții mai eficiente, finanțe publice solide, un sector financiar capabil să mobilizeze investiții și o mai bună dezvoltare a capitalului uman.

Printre domeniile strategice identificate se numără IT-ul, industria prelucrătoare, apărarea, transporturile și logistica, agricultura, industria alimentară și turismul.

„Raportul oferă un cadru important pentru abordarea acestor provocări. Acesta subliniază necesitatea tranziţiei către un model de creştere bazat pe inovare, susţinut de o capacitate instituţională mai puternică, finanţe publice solide, un sistem financiar capabil să mobilizeze investiţii, un sector energetic mai competitiv şi o mai bună dezvoltare a capitalului uman. De asemenea, subliniază importanţa alegerilor strategice în sectoare-cheie precum IT, industria prelucrătoare, apărarea, transporturile şi logistica, agricultura şi sectorul alimentar, precum şi turismul. Mai presus de toate, implementarea cu succes necesită o strategie coerentă de competitivitate pe termen lung, susţinută de un angajament politic şi instituţional larg, politici şi priorităţi clare, precum şi obiective măsurabile până în 2035”, a susţinut guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu: „Competitivitatea Europei necesită o acțiune comună”

În ceea ce privește competitivitatea europeană, guvernatorul BNR a subliniat că provocările actuale nu pot fi rezolvate exclusiv prin politici naționale. Incertitudinile geopolitice, transformările tehnologice, schimbările din comerțul internațional, presiunile demografice și tranziția verde obligă statele europene să își consolideze cooperarea economică.

Isărescu a amintit rapoartele elaborate de Enrico Letta și Mario Draghi, care au evidențiat necesitatea unei piețe unice europene mai integrate și a unor mecanisme mai puternice de finanțare a inovării și investițiilor strategice.