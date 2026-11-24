Un TIR a derapat și a ieșit de pe șosea, marți după-amiază, în Pasul Gutâi, iar polițiștii care au intervenit la fața locului au constatat că șoferul a plecat la drum cu autotrenul echipat cu anvelope de vară, pe șoseaua acoperită cu zăpadă. Acesta a fost amendat, iar polițiștii au retras certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați cu privire la producerea incidentului de pe DN 18, în zona Pasului Gutâi.

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„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Baia Sprie au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe DN 18, în zona Pasului Gutâi, un ansamblu de vehicule ar fi părăsit partea carosabilă. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat conducătorul ansamblului de vehicule, un bărbat în vârstă de 45 de ani, constatând totodată că vehiculul condus de acesta nu era echipat cu anvelope de iarnă”, au transmis oficialii Poliţiei Maramureş.

Ce sancțiuni a primit șoferul TIR-ului

În urma verificărilor, șoferul de TIR a fost sancționat contravențional cu 9 puncte-amendă pentru nerespectarea prevederilor legale privind echiparea autovehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă. Totodată, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Reprezentanții Poliției Maramureș au atras atenția că, odată cu debutul ninsorilor în județ, șoferii trebuie să își echipeze corespunzător autovehiculele și să adapteze viteza la condițiile de drum.