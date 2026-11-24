Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, a pierdut cetățenia română, după ce Autoritatea Națională pentru Cetățenie a admis solicitările formulate de Serviciul Român de Informații (SRI) și de deputatul Alexandrin Moiseev.

Demersurile pentru retragerea cetățeniei au avut loc în anul 2025, în baza prevederilor Legii nr. 21/1991. Deputatul Alexandrin Moiseev a confirmat decizia și a transmis un mesaj ferm cu privire la obligațiile pe care le au persoanele care dețin cetățenia română.

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Alexandrin Moiseev: „Cetățenia română nu este un simplu document de călătorie”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, deputatul Alexandrin Moiseev a explicat de ce a susținut procedura de retragere a cetățeniei Victoriei Furtună și a subliniat că legea trebuie să se aplice tuturor, indiferent de nume, funcție sau influență.

„Victoria Furtună a rămas fără cetățenia română! Un mesaj ferm pentru toți cei care cred că pot beneficia de cetățenia română fără să respecte obligațiile care decurg din aceasta. În cazul Victoriei Furtună, cetățenia română a fost retrasă în urma procedurii declanșate în baza Legii nr. 21/1991, la sesizarea Serviciului Român de Informații și a mea, în calitate de deputat în Parlamentul României. Am considerat că acest demers trebuie făcut și am susținut aplicarea legii până la capăt”, a transmis Alexandrin Moiseev.

„România trebuie să își apere interesele și securitatea națională”

Deputatul a subliniat că cetățenia română nu poate reprezenta doar un avantaj administrativ sau un document de călătorie, ci presupune și respectarea legilor și a statului român.

„Vreau să fie foarte clar: cetățenia română nu este un simplu document de călătorie, un instrument de conveniență sau un privilegiu de care cineva se poate folosi fără să respecte legea și statul român. România nu poate oferi drepturile cetățeniei sale fără să își apere, în același timp, interesele și securitatea națională”, a mai spus deputatul.

Cine este Victoria Furtună

Victoria Furtună este președinta Partidului „Moldova Mare”. Între 2006 și 2024, a fost procuror în Procuratura Anticorupție din Republica Moldova. Născută pe 24 februarie 1981 la Hîncești (centrul Republicii Moldova), Furtună a urmat studiile la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, de unde a obținut, în 2003, o diplomă în drept.

În 2006, conform declarației făcute pentru Europa Liberă, Victoria Furtună a obținut cetățenia română. În 2024, Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale, cu un discurs critic la adresa integrării europene.

În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale, ea a făcut afirmații care au fost catalogate drept falsuri sau manipulări. Victoria Furtună susține în discursurile ei că limba vorbită în Republica Moldova ar fi „moldovenească”.