Prima pagină » Actualitate » Pacientă bolnavă de cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. Ce au decis judecătorii

Pacientă bolnavă de cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. Ce au decis judecătorii

03 dec. 2025, 14:54, Actualitate
Pacientă bolnavă de cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. Ce au decis judecătorii
Pacientă bolnavă de cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață / foto ilustrativ, sursa: pexels.com

O pacientă bolnavă de cancer a fost lăsat singură în ultimele zile din viața sa pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. S-a întâmplat la Turda, în județul Cluj, iar cazul a ajuns în instanță.

Tribunalul Cluj a stabilit că unitatea medicală și medicul de gardă sunt responsabili și trebuie să plătească despăgubiri morale în valoare de 25.000 de lei.

Pacienta, în fază terminală și imobilizată la pat

Cazul revoltător petrecut la spitalul din Turda a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunal Cluj după ce soțul unei paciente aflate în stadiu terminal a reclamat ce s-a întâmplat în spital. El a acuzat modul în care femeia a fost tratată în ultimele zile din viață.

Judecătorii care au analizat faptele au stabilit că Spitalul Municipal Turda și medicul responsabil de caz trebuie să plătească daune morale totale de 25.000 de lei. Însă, decizia nu este definitivă și poate fi contestată în instanță, scrie stiridecluj.ro.

Din acțiunea formulată în instanță a reieșit că pacienta, diagnosticată cu o formă avansată de cancer, se afla într-o stare extrem de gravă și era imobilizată la pat. Soțul femeii a reclamat faptul că ea a stat singură în salon în ultimele zile de viață, fără sprijin afectiv sau consolare din partea celor dragi.

În pofida încercărilor sale insistente de a fi alături de soție, inclusiv pe timpul nopții, personalul medical a rămas de neînduplecat și i-a respins toate solicitările.

Din câte se pare, între timp, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă. Medicul responsabil a primit un avertisment scris pentru comportament neadecvat. Totodată, i s-a atras atenția asupra lipsei comunicării corespunzătoare cu aparținătorii.

Raportul comisiei interne specifică faptul că modul în care a fost tratată situația a agravat suferința familiei, și-așa greu încercată în acele momente.

Prejudicii de 25.000 de lei

În același mod, judecătorii au constatat că izolarea nejustificată a pacientei, precum și refuzul de a permite prezența soțului alături de ea au constituit încălcări ale drepturilor fundamentale ale bolnavei și ale aparținătorului.

Tribunalul Cluj a stabilit plata sumei de 10.000 de lei drept prejudicii morale suferite de pacientă și încă 15.000 de lei pentru suferința reclamantului, care a fost privat de posibilitatea de a-i fi alături soției în ultimele clipe de viață.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Povestea unui tânăr român bolnav de cancer: „Italia m-a salvat de două ori. Am fugit din țara mea ca să pot trăi”

Pacient bolnav de cancer, OBLIGAT să-și facă dreptate în instanță. Statul român trebuie să deconteze un medicament de peste 20.000 lei

Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Justiția este în doliu. O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la două zile după pensionare, la doar 49 de ani
14:59
Justiția este în doliu. O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la două zile după pensionare, la doar 49 de ani
ACTUALITATE Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud
14:48
Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud
TURISM Ce a pățit Claudia în Caraibe, într-o vacanță de lux. „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”
14:06
Ce a pățit Claudia în Caraibe, într-o vacanță de lux. „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”
HOROSCOP Zodiile care cunosc iubirea adevărată la final de 2025. Dragostea mult aşteptată ajunge în viaţa lor
13:53
Zodiile care cunosc iubirea adevărată la final de 2025. Dragostea mult aşteptată ajunge în viaţa lor
EXCLUSIV Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”
13:31
Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Faima îți poate scurta viața. Ce a descoperit un studiu recent?
HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2025. Capricornii fac primul pas în relație
15:00
Horoscop 4 decembrie 2025. Capricornii fac primul pas în relație
JUSTIȚIE Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților
14:53
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților
CONTROVERSĂ Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
14:34
Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
SCANDALOS Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta
14:32
Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta
EXCLUSIV Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
14:29
Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
JUSTIȚIE Curtea Supremă atacă vineri la CCR proiectul de lege al lui Bolojan privind pensionarea magistraților
14:27
Curtea Supremă atacă vineri la CCR proiectul de lege al lui Bolojan privind pensionarea magistraților

Cele mai noi