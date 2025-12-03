Pacientă bolnavă de cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. Ce au decis judecătorii

O pacientă bolnavă de cancer a fost lăsat singură în ultimele zile din viața sa pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. S-a întâmplat la Turda, în județul Cluj, iar cazul a ajuns în instanță.

Tribunalul Cluj a stabilit că unitatea medicală și medicul de gardă sunt responsabili și trebuie să plătească despăgubiri morale în valoare de 25.000 de lei.

Pacienta, în fază terminală și imobilizată la pat

Cazul revoltător petrecut la spitalul din Turda a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunal Cluj după ce soțul unei paciente aflate în stadiu terminal a reclamat ce s-a întâmplat în spital. El a acuzat modul în care femeia a fost tratată în ultimele zile din viață.

Judecătorii care au analizat faptele au stabilit că Spitalul Municipal Turda și medicul responsabil de caz trebuie să plătească daune morale totale de 25.000 de lei. Însă, decizia nu este definitivă și poate fi contestată în instanță, scrie stiridecluj.ro.

Din acțiunea formulată în instanță a reieșit că pacienta, diagnosticată cu o formă avansată de cancer, se afla într-o stare extrem de gravă și era imobilizată la pat. Soțul femeii a reclamat faptul că ea a stat singură în salon în ultimele zile de viață, fără sprijin afectiv sau consolare din partea celor dragi.

În pofida încercărilor sale insistente de a fi alături de soție, inclusiv pe timpul nopții, personalul medical a rămas de neînduplecat și i-a respins toate solicitările.

Din câte se pare, între timp, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă. Medicul responsabil a primit un avertisment scris pentru comportament neadecvat. Totodată, i s-a atras atenția asupra lipsei comunicării corespunzătoare cu aparținătorii.

Raportul comisiei interne specifică faptul că modul în care a fost tratată situația a agravat suferința familiei, și-așa greu încercată în acele momente.

Prejudicii de 25.000 de lei

În același mod, judecătorii au constatat că izolarea nejustificată a pacientei, precum și refuzul de a permite prezența soțului alături de ea au constituit încălcări ale drepturilor fundamentale ale bolnavei și ale aparținătorului.

Tribunalul Cluj a stabilit plata sumei de 10.000 de lei drept prejudicii morale suferite de pacientă și încă 15.000 de lei pentru suferința reclamantului, care a fost privat de posibilitatea de a-i fi alături soției în ultimele clipe de viață.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Povestea unui tânăr român bolnav de cancer: „Italia m-a salvat de două ori. Am fugit din țara mea ca să pot trăi”

Pacient bolnav de cancer, OBLIGAT să-și facă dreptate în instanță. Statul român trebuie să deconteze un medicament de peste 20.000 lei

Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”