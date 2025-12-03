Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru Gândul, că instituția pe care o conduce a recurs la soluții preventive, după ce a decis convocarea unei celule de urgență, pentru a coordona măsurile pentru cele cinci spitale din Prahova. Acestea nu mai internează pacienți pentru că actul medical nu se poate face în condiții optime, în lipsa furnizării apei, iar eventualele urgențe vor fi transferate către marile spitale din București. „Nu vrem să ajungem să bâjbâim, așa cum face acum Ministerul Mediului”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Gândul.

„Am primit informația că întreruperea furnizării cu apă pentru unitățile medicale se va extinde pentru mai multe zile, până luni inclusiv (8 decembrie – n.r.).

Asta m-a determinat să convoc o ședință de urgență la Consiliul Județean Prahova, împreună cu managerii celor cinci spitale implicate în această situație.

Pentru că situația de avarie se prelungește foarte mult, am dispus interzicerea internărilor noi în aceste unități medicale. Și pentru că Spitalul Județean Prahova este deja aglomerat, pentru că a preluat toate urgențele din județ, am decis înființarea acestei celule de urgență la Ministerul Sănătății, în care am inclus spitalele de urgență din București, care vor avea paturi pentru eventualele transferuri din Prahova”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Gândul.

Ministrul Sănătății mai spune că în această criză a apei din Prahova, Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, bâjbâie.

Alexandru Rogobete: „Vorbim despre o alertă de sănătate publică”

„Vorbim despre o alertă de sănătate publică. În orice moment, starea pacienților se poate agrava, sau pot avea nevoie de intervenții chirurgicale, și trebuie să luăm măsuri preventive, pentru a nu bâjbâi, așa cum face Ministerul Mediului acum”, susține Rogobete.

Potrivit ministrului, cel mai rău scenariu pentru care celula de urgență este pregătită este transferul unui număr mare de pacienți din Prahova în București.

Criză fără precedent în Prahova

Peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă după ce Stația de Tratare Voila a fost forțată să se oprească. Directorul companiei a explicat că alimentarea nu mai era posibilă deoarece în loc de apă din lacul Paltinu ajungea doar nămol, o situație fără precedent în ultimele trei decenii.

În prezent, peste 107.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc apă în sistem centralizat, de două zile, deoarece apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată care nu poate fi tratată.

În acest context, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, duminică, Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a apei potabile și se dispun măsuri urgente pentru sprijinirea populației afectate.

