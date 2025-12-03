Prima pagină » Actualitate » Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”

Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”

Nicolae Oprea
03 dec. 2025, 13:31, Actualitate
Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”
Galerie Foto 4

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru Gândul, că instituția pe care o conduce a recurs la soluții preventive, după ce a decis convocarea unei celule de urgență, pentru a  coordona măsurile pentru cele cinci spitale din Prahova. Acestea nu mai internează pacienți pentru că actul medical nu se poate face în condiții optime, în lipsa furnizării apei, iar eventualele urgențe vor fi transferate către marile spitale din București. „Nu vrem să ajungem să bâjbâim, așa cum face acum Ministerul Mediului”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Gândul.

„Am primit informația că întreruperea furnizării cu apă pentru unitățile medicale se va extinde pentru mai multe zile, până luni inclusiv (8 decembrie – n.r.).

Asta m-a determinat să convoc o ședință de urgență la Consiliul Județean Prahova, împreună cu managerii celor cinci spitale implicate în această situație.

Pentru că situația de avarie se prelungește foarte mult, am dispus interzicerea internărilor noi în aceste unități medicale. Și pentru că Spitalul Județean Prahova este deja aglomerat, pentru că a preluat toate urgențele din județ, am decis înființarea acestei celule de urgență la Ministerul Sănătății, în care am inclus spitalele de urgență din București, care vor avea paturi pentru eventualele transferuri din Prahova”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Gândul.

Ministrul Sănătății mai spune că în această criză a apei din Prahova, Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, bâjbâie.

Alexandru Rogobete: „Vorbim despre o alertă de sănătate publică”

„Vorbim despre o alertă de sănătate publică. În orice moment, starea pacienților se poate agrava, sau pot avea nevoie de intervenții chirurgicale, și trebuie să luăm măsuri preventive, pentru a nu bâjbâi, așa cum face Ministerul Mediului acum”, susține Rogobete.

Potrivit ministrului, cel mai rău scenariu pentru care celula de urgență este pregătită este transferul unui număr mare de pacienți din Prahova în București.

Criză fără precedent în Prahova

Peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă după ce Stația de Tratare Voila a fost forțată să se oprească. Directorul companiei a explicat că alimentarea nu mai era posibilă deoarece în loc de apă din lacul Paltinu ajungea doar nămol, o situație fără precedent în ultimele trei decenii.

În prezent, peste 107.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc apă în sistem centralizat, de două zile, deoarece apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată care nu poate fi tratată.

În acest context, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, duminică, Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a apei potabile și se dispun măsuri urgente pentru sprijinirea populației afectate.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Justiția este în doliu. O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la două zile după pensionare, la doar 49 de ani
14:59
Justiția este în doliu. O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la două zile după pensionare, la doar 49 de ani
ACTUALITATE Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud
14:48
Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud
TURISM Ce a pățit Claudia în Caraibe, într-o vacanță de lux. „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”
14:06
Ce a pățit Claudia în Caraibe, într-o vacanță de lux. „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”
HOROSCOP Zodiile care cunosc iubirea adevărată la final de 2025. Dragostea mult aşteptată ajunge în viaţa lor
13:53
Zodiile care cunosc iubirea adevărată la final de 2025. Dragostea mult aşteptată ajunge în viaţa lor
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Faima îți poate scurta viața. Ce a descoperit un studiu recent?
HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2025. Capricornii fac primul pas în relație
15:00
Horoscop 4 decembrie 2025. Capricornii fac primul pas în relație
JUSTIȚIE Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților
14:53
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților
CONTROVERSĂ Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
14:34
Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
SCANDALOS Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta
14:32
Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta
EXCLUSIV Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
14:29
Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
JUSTIȚIE Curtea Supremă atacă vineri la CCR proiectul de lege al lui Bolojan privind pensionarea magistraților
14:27
Curtea Supremă atacă vineri la CCR proiectul de lege al lui Bolojan privind pensionarea magistraților

Cele mai noi