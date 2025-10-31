A fost panică astăzi în timpul unui exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală din cauza unei defecțiuni și a fost nevoit să aterizeze cu parașuta de rezervă. Exercițiul de parașutare a fost organizat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Batalionului 52 Operații Speciale „Băneasa Otopeni” al Forețlor Terestre de la Buzău.

În cadrul exercițiului organizat pe platoul Dacia din Buzău, 5 militari, proveniți din unități din Buzău și Vlădeni, au sărit dintr-un elicopter de la o altitudine de 1.500 de metri cu scopul de a ateriza în mijlocul mulțimii care asista la ceremonii. Unul dintre cei 5 militari care au executat saltul a fost nevoit să renunțe la parașuta principală după o defecțiune și a aterizat cu parașuta de rezervă.

Militarul a reușit să ajungă în siguranță la sol

Corzile de la parașuta principală s-au încurcat, motiv pentru care militarul a fost nevoit să elibereze sistemul și să-l deschidă pe cel secundar pentru a putea menține controlul situației. În cele din urmă, militarul a reușit să ajungă la sol fără niciun fel de problemă. „Într-o astfel de situaţie, procedura este clară: se larghează paraşuta principală şi se acţionează rezerva. Militarul a reacţionat exact cum trebuie, într-un interval de doar câteva secunde”, a explicat un fost paraşutist militar.

Același fost parașutist spune că rezerva este complet independentă de sistemul principal și poate fi deschisă rapid și sigur chiar și la altitudini mici. Manevrele fac parte din antrenamentul standard al celor care efectuează astfel de salturi. „Aceste manevre fac parte din antrenamentul standard al oricărui paraşutist profesionist”.

Organizatorii exercițiului demonstrativ au confirmat incidentul și l-au felicitat pe militar pentru modul în care a reacționat pentru a ateriza în siguranță. „A fost un incident minor la paraşutare, iar militarul a aterizat cu paraşuta de rezervă. Aterizarea s-a făcut în siguranţă, fără probleme. Se întâmplă destul de frecvent ca, din motive tehnice, să fie folosită rezerva. Nu a fost niciun moment de panică”, a spus lt. col. Alexandru Ivanov, ofiţer de informare şi relaţii publice al Forţelor pentru Operaţii Speciale Târgu Mureş.

RECOMANDAREA AUTORULUI: