Soluții simple pentru scoaterea petelor de deodorant de pe hainele negre. Cum faci să nu decolorezi materialul

Petele de deodorant se văd cel mai bine pe hainele negre, chiar și atunci când sunt curate. Astfel, acele urme albe sau gălbui pot strica complet aspectul unei piese vestimentare. Însă, din fericire, există soluții simple care să le curățe eficient fără să decoloreze materialul.

De cele mai multe ori, pentru petele nedorite „vinovatul” este antiperspirantul pentru că acestea conțin săruri de aluminiu, care se combină cu transpirația, uleiurile naturale ale pielii și fibrele materialului.

Iar dacă te îmbraci imediat după ce aplici deodorantul produsul nu apucă să se usuce, iar ceea ce rămâne umed se transferă direct pe material.

De asemenea, spray-urile aplicate prea aproape de piele au același efect: particulele se depun pe haine înainte să se fixeze pe piele.

Dar mai există și o altă reacție chimică, mai puțin cunoscută. Proteinele din transpirația umană pot interacționa cu anumite ingrediente din deodorant, formând o peliculă albă care se prinde de țesătură și nu dispare întotdeauna la o spălare obișnuită și este vizibilă, mai ales pe bumbacul negru.

Totodată, aplicarea excesivă nu oferă protecție suplimentară, dar lasă mai mult reziduu care ajunge pe haine, iar modul în care folosești deodorantul și timpul pe care îl lași să se usuce fac diferența între o bluză curată și una plină de urme.

Trucuri rapide pentru îndepărtarea petelor albe de pe hainele negre

Când pata de deodorant este proaspătă, cel mai bine este să acționezi imediat. Astfel, umezește zona cu puțină apă rece și freacă ușor cu o cârpă moale. O mișcare delicată ajută la desprinderea reziduurilor înainte ca acestea să se fixeze în fibre, iar pata devine mult mai ușor de tratat ulterior.

Un truc simplu, dar surprinzător de eficient, ar fi să folosești o șosetă de nailon sau un material din bumbac uscat. Aceste materiale pot scoate urmele albe de pe hainele negre, fără să afecteze țesătura, fiind o soluție rapidă atunci când ești pe fugă.

Chiar și așa, dacă pata nu dispare complet, o soluție diluată de oțet alb poate face minuni, aplicată direct pe zonă. Trebuie lăsată câteva minute să acționeze, apoi freacă ușor cu o perie moale și clătește.

Aciditatea oțetului ajută la dizolvarea ingredientelor din antiperspirant, astfel încât pata se va îndepărta mai ușor la spălare.

Și bicarbonatul de sodiu este un alt aliat bun, în astfel de situații. Amestecă trei părți bicarbonat cu o parte apă până obții o pastă, întinde-o pe pată și las-o să acționeze aproximativ jumătate de oră.

Freacă ușor, clătește bine și spală haina normal. Bicarbonatul nu doar curăță, ci și neutralizează mirosurile.

Pentru petele mai încăpățânate, un detergent lichid sau un gel de pre-tratament aplicat direct pe zonă poate face diferența. Freacă materialul cu o perie, lasă-l câteva minute, apoi spală haina. Pre-tratarea crește mult șansele ca pata să dispară din prima, potrivit The Sun.

Dacă nu ai nimic din toate acestea la îndemână, presară puțină sare fină pe pată, las-o să absoarbă reziduurile, apoi clătește cu apă rece și spală haina așa cum faci de obicei.

Indiferent de metoda aleasă, e important să nu bagi haina la uscat înainte de a elimina pata, deoarece căldura fixează reziduurile în material, iar îndepărtarea lor devine mult mai dificilă.

Materialele sensibile la petele de deodorant

Dar nu toate materialele textile reacționează la fel, atunci când vine vorba de petele de deodorant, pentru că unele fibre „prind” mai ușor urmele și le păstrează în țesătură, ceea ce le face mai vizibile și mai greu de scos la spălare.

Fibrele naturale, precum bumbacul, sunt printre cele mai sensibile, pentru că acest tip de material absoarbe rapid umezeala și substanțele chimice din deodorante și antiperspirante, iar sărurile de aluminiu sau reziduurile solide se fixează adânc în material, mai ales dacă pata rămâne netratată o perioadă.

Astfel, apar petele albe sau galbene care se văd clar pe tricouri, cămăși sau bluze din bumbac.

Materialele sintetice, cum ar fi poliesterul și nailonul, folosite des la haine sport sau uniforme, au și ele propriile lor probleme. Deși nu absorb apa la fel de ușor, aceste fibre atrag și rețin substanțele uleioase și ingredientele din deodorant.

Din această cauză, petele cauzate de antiperspirantele pe bază de aluminiu sau de reziduurile mai grase pot rămâne pe poliester chiar și după mai multe spălări, dacă acestea nu sunt tratate corect de la început.

Țesăturile delicate, precum mătasea sau lâna, sunt și mai vulnerabile, deoarece deodorantul pătrunde ușor în fibrele lor fine, iar soluțiile de curățare care funcționează bine pe bumbac sau poliester pot deteriora sau decolora aceste materiale.

Pentru astfel de haine, sunt recomandate doar tratamente foarte blânde, culoarea materialului influențând și ea modul în care se văd petele, scrie bandeodorant.com.

Pe hainele negre sau închise la culoare, urmele de deodorant apar sub formă de dungi albe sau gri, extrem de vizibile. În schimb, pe hainele deschise pot apărea pete gălbui, cauzate de reacția dintre transpirație, ingredientele deodorantului și fibrele textile.

Tocmai această diferență de vizibilitate poate da impresia că unele pete sunt „mai persistente”, chiar dacă nu sunt neapărat mai adânc impregnate decât pe alte materiale.

Cum previi apariția petelor

Un prim pas ar fi să lași întotdeauna deodorantul sau antiperspirantul să se usuce complet înainte de a te îmbrăca. Dacă materialul atinge produsul cât încă este umed, reziduurile se transferă imediat pe tricou sau pe bluză. Ai răbdare câteva minute după aplicare și vei observa o diferență reală.

Și modul de aplicare contează, pentru că folosirea unei cantități prea mari nu îți oferă protecție suplimentară, dar crește riscul de pete. Câteva straturi ușoare sunt suficiente pentru a acoperi zona, fără să lase o peliculă groasă care ajunge apoi pe haine.

Și alegerea deodorantului poate preveni multe probleme. Formulele fără aluminiu sau cele create special pentru a nu lăsa urme sunt mult mai blânde cu hainele, reducând atât petele albe pe materialele închise, cât și pe cele gălbui de pe hainele deschise. Mai mult, dacă observi că același tip de produs îți pătează constant hainele, este recomandat să încerci o altă variantă.

Dimineața, în loc să te îmbraci și apoi să aplici deodorantul, încearcă să faci invers. Astfel, produsul are timp să se fixeze pe piele înainte să intre în contact cu materialul.

Pentru hainele pe care le porți mai des, o spălare mai frecventă ajută la prevenirea acumulării de transpirație și reziduuri de deodorant. Dacă porți aceeași piesă de mai multe ori, fără spălare, substanțele se fixează mai adânc în fibre și petele devin mai greu de scos.

Dacă transpiri mult sau știi că anumite haine se pătează ușor în zona subrațului, poți purta un tricou subțire pe dedesubt, pentru a acționa ca o barieră între piele și materialul exterior. Astfel, acesta preia o parte din umezeală și din produsul aplicat.

