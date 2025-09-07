Prima pagină » Actualitate » Partidele din opoziție REFUZĂ să intre în plenul Parlamentului. Simion: „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”

Ruxandra Radulescu
07 sept. 2025, 13:25, Actualitate
 Parlamentarii AUR; POT și SOS refuză să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR. „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”, a declarat liderul AUR, George Simion, care cere ca dezbaterile să aibă loc luni.

Camera Deputaților și Senatul se reunesc duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. George Simion a anunțat că parlamentarii opoziției nu vor intra în plen, pentru a nu asigura cvorumul ședinței și, astfel, dezbaterea și votul asupra moțiunilor să aibă loc luni. Cu toate acestea, ședința Parlamentului a început.

AUR, SOS și POT au depus miercuri seara patru moțiuni de cenzură. Ele vizează patru din cele cinci proiecte de lege asumate de Cabinetul Bolojan în Parlament. Singurul proiect neatins de moțiune este reforma pensiilor magistraților.

Cele 4 proiecte vizate de moțiuni de cenzură:

reforma din sănătate,
reforma guvernanței corporative,
reforma privind eficientizarea autorităților administrative autonome (ASF, ANCOM, ANRE),
reforma care cuprinde măsurile fiscale.

