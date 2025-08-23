Prima pagină » Actualitate » Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”

Rene Pârșan
23 aug. 2025, 23:29, Actualitate
Alegerile parlamentare din Moldova, decisive pentru consolidarea traiectoriei europene a tării, au intrat pe ultima sută de metri. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat sâmbătă, 23 august, lista Partidului Politic Alianța „Moldovenii” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dar două formațiuni au fost respinse, inclusiv Partidul Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, asocizată oligarhului fugar Ilan Șor, si partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”, din motive care vizează nereguli în desemnarea candidaților.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august, iar alegerile vor avea loc pe 28 septembrie.

Potrivit CEC, s-a constatat că unul dintre candidații de pe lista partidului se încadrează în prevederile articolului 16 din Codul electoral, care interzice alegerea persoanelor cu condamnări definitive sau cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Excluderea acestuia a făcut întreaga listă neconformă și a dus la respingerea cererii formațiunii.

Formațiunea este condusă de Victoria Furtună, fostă procuroare, sancționată de Uniunea Europeană la 15 iulie, împreună cu alți afiliați ai oligarhului fugar Ilan Șor. Sancțiunile presupun blocarea conturilor și bunurilor atât în UE, cât și în Republica Moldova, precum și interdicții de circulație.

CEC a respins și lista partidului „Pentru Oameni, Natură și Animale”, invocând nereguli în desemnarea candidaților.

Numărul concurenților electorali înregistrați oficiali de CEC în cursa pentru parlamentare se ridică la 16.

