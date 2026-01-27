Prima pagină » Actualitate » Pasionații de călătorii vor putea experimenta cel mai lung tunel feroviar din lume. Lucrarea impresionantă va lega două orașe importante din Europa

27 ian. 2026, 23:53, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ; Facebook

Pasionații de călătorii vor putea trece prin cel mai lung tunel feroviar din lume, în Munții Alpi. Lucrarea impresionantă va lega două orașe importante din Europa și promite să depășească celebrul Gotthard din Elveția.

Astfel, în aproximativ șapte ani, trenurile de mare viteză vor circula prin Mont d’Ambin, care va conecta orașele Lyon (Franța) și Torino (Italia), potrivit observatornews.ro. Construcția va avea o lungime record de 57,5 km, depășind la limită impresionantul Tunel de Bază Gotthard (57,1 km) și asta fără a lua în considerare dificultatea proiectului.

În cea mai adâncă secțiune, tunelul va avea deasupra sa un versant de peste 2.200 de metri, informează „Express” și vestea și mai bună pentru călători este că acest tunel va reduce cu două ore durata călătoriei între cele două metropole europene.

În acest moment, traseul durează aproape 4 ore, iar trenurile urcă pantele abrupte ale muntelui Mont Cenis, până la altitudini de 1.300 de metri. Din cauza reliefului dificil, este nevoie de câte trei locomotive pentru a trage garniturile prin vechiul tunel Fréjus, o construcție care nu mai corespunde standardelor moderne de siguranță.

ÖBB Cityjet KISS, Stadler KISS, KISS Doppelstockzug, ÖBB KISS, Cityjet KISS ÖBB, Doppelstocktriebzug, Doppelstockzug Österreich, Stadler Rail KISS, Stadler Rail, ÖBB Cityjet, ÖBB Regionalzug, ÖBB Nahverkehr, Österreichische Bundesbahnen, Elektrotriebzug, elektrischer Triebzug, Schienenfahrzeug, Schienenverkehr, Bahnverkehr, Eisenbahn, Personenverkehr, öffentlicher Verkehr, Regionalverkehr, Nahverkehr, Pendlerverkehr, Berufsverkehr, Mobilität, öffentliche Mobilität, nachhaltige Mobilität, Verkehrswende, klimafreundlicher Verkehr, Bahnindustrie, Eisenbahnindustrie, Schienenfahrzeugbau, Zughersteller, Schweizer Zughersteller, Stadler Zug, Stadler Werk, Stadler Produktionshalle, Zugproduktion, Zugfertigung, Eisenbahnproduktion, Bah Copyright: xLukaxKolanovicx,Image: 1066783993, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Model Release: no, Credit line: Luka Kolanovic / imago stock&people / Profimedia

Tren ÖBB, din Austria / FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

Pe noul traseu, trenurile de marfă vor transporta încărcături mult mai mari, iar viteza de deplasare între cele două țări va fi de 100 km/h. De asemenea, pasagerii se vor putea bucura de peisajele montane de vis de pe ruta Valea Susei (Piemont) – regiunea Maurienne (Savoia).

Cât costă proiectul și când se estimează că va fi gata

Costul total al întregii linii ferate de mare viteză Torino-Lyon, care se întinde pe 270 de kilometri, este estimat la 25 de miliarde de euro, iar autoritățile mizează că – odată finalizată lucrarea – pasagerii vor renunța la zborurile pe distanțe scurte în favoarea trenului.

Mai mult, se estimează că marfa camioanelor de pe șosele va fi preluată de „autostrada feroviară” subterană, iar astfel vor fi reduse emisiile de CO2 din regiunea alpină.

Ideea demarării acestui proiect a început oficial în 2016, anul în care Franța și Italia au ajuns la un acord comun. În prezent, toate cele patru tuneluri de acces (trei în Franța și unul în Italia) sunt construite, iar proiectul se preconizează că va fi finalizat în anul 2033.

