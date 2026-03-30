Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște

O anumită categorie de pensionari beneficiază de 300 de lei în plus la pensie, de Paște. Sărbătorile Pascale vin cu vești favorabile pentru acești cetățeni, iar ajutorul financiar vine din partea statului. Decizia a fost luată odată ce a fost votat bugetul pentru acest an.

Finalul lunii martie 2026 vine cu vești importante pentru pensionarii din România. O anumită categorie de seniori beneficiază de 300 de lei în plus la pensie, de Paște. Ajutorul financiar destinat pensionarilor vine după ce a fost votat bugetul pentru anul curent. În acest sens, anumite categorii de pensionari vor intra în posesia unor sume de bani, în funcție de pensia lunară încasată.

De pildă, pensionarii care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor beneficia de suma de 300 de lei, de Paște. În cazul pensionarilor care încasează o pensie între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, suma oferită va fi de 400 de lei. De altfel, pensionarii care încasează venituri lunare de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi câte 500 de lei.

Urmează tipărirea cupoanelor de pensie

Cupoanele de pensie vor fi tipărite de Casa de Pensii.

„Casa Națională de Pensii va lucra contra-cronometrul pentru a tipări cupoanele pensionarilor care trebuie să ia ajutorul social. În mod normal, tipărirea se face cel târziu pe data de 22 a lunii, pentru ca pensionarii să primească pensiile luna următoare, indiferent de opțiunea aleasă: prin poștă sau pe card. Dacă nu vor avea timp, vor sta la muncă și câte 48 de ore ca toate operațiunile să fie gata pentru ca pensionarii să primească banii”, au declarat surse din cadrul CNPP pentru Newsweek.

Citește și

FLASH NEWS După ce Gândul a scris că urmează noi scumpiri, România scapă, momentan, de o nouă creștere de prețuri. Ministrul Agriculturii: „Limitarea adaosului comercial se prelungește”
17:21
După ce Gândul a scris că urmează noi scumpiri, România scapă, momentan, de o nouă creștere de prețuri. Ministrul Agriculturii: „Limitarea adaosului comercial se prelungește”
FLASH NEWS ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
16:41
ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
CONTROVERSĂ O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
15:47
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
ANALIZĂ Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România
15:24
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România
ECONOMIE Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%
14:24
Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%
FLASH NEWS Anunțul oficial al ministrului Barbu despre scumpirile care urmează la alimentele de bază. Soluția Ministerului
13:03
Anunțul oficial al ministrului Barbu despre scumpirile care urmează la alimentele de bază. Soluția Ministerului
Mediafax
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Generația chiriașilor de nevoie: „Nu îmi permit nici măcar o garsonieră într-un oraș mic, oricât de mult aș munci”
Mediafax
Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Detaliul care i-a șocat pe anchetatori în cazul fetițelor dispărute din Mureș. Ce au descoperit oamenii în zona unde au fost văzute ultima dată
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
De ce dormim mai mult iarna și mai puțin vara: ce spun cercetările despre somnul sezonier

