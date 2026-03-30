Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște

Finalul lunii martie 2026 vine cu vești importante pentru pensionarii din România. O anumită categorie de seniori beneficiază de 300 de lei în plus la pensie, de Paște. Ajutorul financiar destinat pensionarilor vine după ce a fost votat bugetul pentru anul curent. În acest sens, anumite categorii de pensionari vor intra în posesia unor sume de bani, în funcție de pensia lunară încasată.

Pensionarii care primesc 300 de lei în plus la pensie

De pildă, pensionarii care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor beneficia de suma de 300 de lei, de Paște. În cazul pensionarilor care încasează o pensie între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, suma oferită va fi de 400 de lei. De altfel, pensionarii care încasează venituri lunare de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi câte 500 de lei.

Urmează tipărirea cupoanelor de pensie

Cupoanele de pensie vor fi tipărite de Casa de Pensii.

„Casa Națională de Pensii va lucra contra-cronometrul pentru a tipări cupoanele pensionarilor care trebuie să ia ajutorul social. În mod normal, tipărirea se face cel târziu pe data de 22 a lunii, pentru ca pensionarii să primească pensiile luna următoare, indiferent de opțiunea aleasă: prin poștă sau pe card. Dacă nu vor avea timp, vor sta la muncă și câte 48 de ore ca toate operațiunile să fie gata pentru ca pensionarii să primească banii”, au declarat surse din cadrul CNPP pentru Newsweek.

