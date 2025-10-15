Pastilele de răceală care te pot lăsa FĂRĂ permisul de conducere

Șoferii trebuie să fie foarte atenți în această perioadă la răceli, informează România TV. Anumite medicamente pentru răceală și gripă îi pot lăsa fără permisul de conducere.

Șoferii care răcesc pot rămâne fără permis cel puțin 72 de ore. Cele mai multe medicamente pentru viroze sau gripe conține pseudoefedrine, efedrine sau codeină, substanțe care duc la un rezultat pozitiv în urma testării în trafic.

Cei care trec printr-o astfel de situație se pot trezi cu un rezultat pozitiv chiar și la prima analiză de laborator.

Asta înseamnă că ar trebui să aștepte aproximativ trei luni pentru a-și recupera permisul de conducere.

Medicamentele pentru răceală interzise la volan au, de regulă, pe cutie, inscripționat un triunghi de culoare roșie, transmite România TV.

