Păstrătorul de secrete de la Cotroceni, luat în vizor de Elena Lasconi. Fostul candidat la președinție dezvăluie public de ce nu-l schimbă Nicușor Dan pe unul dintre cei mai vechi șefi din România

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, de ce consideră Lucian Pahonțu, șeful SPP, rezistă și în mandatul lui Nicușor Dan, președintele României. Reamintim că șeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) Lucian Pahonţu a fost trecut în rezervă începând din 2 noiembrie 2024, prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. Acesta a rămas însă la conducerea SPP.

„Pahonțu știe multe. Pe vremea când aveam dulapul la Cotroceni toată lumea spunea ca el conduce țara. Cred că este incomod pentru Nicușor. Este mai înțelept să îl țină aproape”, a punctat Lasconi.

Ce declara Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu

„Evident că l-am cunoscut pe Pahonțu, pentru că este vorba despre omul care are atribuții în privința securității mele personale și a acestei instituții. Este firesc să colaborăm. Voi face o evaluare, așa cum voi face o evaluare și asupra activității serviciilor, în general, evaluare pe care, până acum, nu am realizat-o”, a declarat Nicușor Dan, fiind întrebat dacă îl cunoaște pe Lucian Pahonțu.

Lucian Pahonțu este în fruntea Serviciului de Protec ție și Pază înc ă din decembrie 2005

Atunci este momentul în care a fost numit în această funcție. În 2003 era General de brigadă, după care a fost înaintat la gradul de General-maior, respectiv General cu trei stele în 2008.

RECOMANDAREA AUTORULUI: