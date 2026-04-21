Patrick Muldoon, vedeta din „Melrose Place" și „Salvați de clopoțel", a murit la vârsta de 57 de ani
Patrick Muldoon, vedeta din „Melrose Place”, a murit / Sursa FOTO: Profimedia

Actorul Patrick Muldoon, cunoscut pentru rolurile din filmele „Melrose Place”, „Salvați de clopoțel” sau „Infanteria stelară”, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Vedeta cinematografiei americane a fost găsit fără suflare în reședința sa.

Sora lui Patrick Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, a povestit pentru site-ul de știri mondene TMZ cum s-a produs tragedia.

Cum s-a stins din viață Patrick Muldoon

Duminică dimineața, 19 aprilie, după ce a luat cafeaua cu partenera sa, actorul s-a dus să facă duș. Deoarece întârzia prea mult, iubita lui a mers să vadă ce se întâmplă și, astfel, l-a găsit inconștient pe podeaua băii.

Totul s-a petrecut în Beverly Hills, acolo unde locuia starul hollywoodian.

Personalul medical de la serviciul de urgență a intervenit prompt și a încercat să-l resusciteze, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Patrick Muldoon și-a început cariera de actor în timpul facultății, obținând rolul lui Matt în serialul de comedie „Cine-i șeful?” („Who’s the Boss?”). După absolvire, l-a jucat pe Jeffrey Hunter în serialul „Salvați de clopoțel” („Saved by the Bell”).

Originar din Los Angeles, actorul l-a interpretat și pe Austin Reed în serialul „Zile din viața noastră” („Days of Our Lives”), între 1992 și 1995, și din nou între 2011 și 2012. De asemenea, el a dat viață personajului Richard Hart în popularul serial „Melrose Place”, timp de mai multe sezoane.

L-a jucat pe Zander, în „Infanteria stelară”

Pe lângă succesul repurtat în televiziune, Patrick Muldoon a fost cunoscut pentru rolurile sale de pe marile ecran. Printre acestea se numără rolul lui Zander Barcalow din „Infanteria stelară” („Starship Troopers”) din 1997.

De asemenea, Muldoon a jucat în „Deadlock” (2021), „Vanquish” (2021), „Dakota” (2022), „Marlowe” (2022) și „Murder at Hollow Creek” (2023).

Ultimul său film, „Dirty Hands”, urmează să fie lansat la sfârșitul acestui an, scrie Agerpres.

Tranzacția de 110 miliarde de dolari pe care vedetele de la Hollywood încearcă să o blocheze. 1000 de staruri au semnat împotriva „afacerii secolului”

