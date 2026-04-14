Tranzacția de 110 miliarde de dolari pe care vedetele de la Hollywood încearcă să o blocheze. 1000 de staruri au semnat împotriva „afacerii secolului”

Tranzacția de 110 miliarde de dolari pe care vedetele de la Hollywood încearcă să o blocheze / foto ilustrativ, sursa: Shutterstock

Mai bine de 1000 de regizori, actori și profesioniști de la Hollywood au semnat o scrisoare deschisă împotriva unei tranzacții de 110 miliarde de dolari. Industria filmului din America se ridică împotriva „afacerii secolului”, scrie Mediafax.

Este vorba despre încercarea Paramount Skydance de a prelua Warner Bros. Discovery.

Jane Fonda, printre semnatarii scrisorii

Conform sursei citate, printre semnatarii scrisorii se numără Jane Fonda, Joaquin Phoenix și Mark Ruffalo.

Demersul vedetelor hollywoodiene (regizori, actori etc) vrea să arate că fuziunea Paramount – Warner Bros. ar duce la mai puține oportunități pentru creatori. De asemenea, s-ar exercita numeroase presiuni asupra locurilor de muncă din producție și costurile ar crește. În final, vor fi mai puține opțiuni pentru public.

Scrisoarea a fost publicată luni, 13 aprilie. În ea se scrie că preluările și fuziunile din ultimii ani au pus, deja, presiune pe industrie, reducând numărul filmelor produse și lansate. Totodată, a fost limitată diversitatea proiectelor care primesc finanțare și distribuție.

Dacă tranzacția va fi aprobată de autoritățile din State, cele două grupuri ar reuni unele dintre cele mai mari studiouri și biblioteci de conținut de la Hollywood. Aici sunt incluse și platformele de streaming Paramount+ și HBO Max. De altfel, Paramount Skydance și Warner Bros. Discovery au anunțat că intenționează să își integreze serviciile de streaming într-o singură platformă.

Autoritățile de reglementare din SUA și Europa sunt așteptate să analizeze atent tranzacția, evaluând impactul asupra consumatorilor și asupra comunității creative. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat că statul investighează tranzacția și că analiza va fi una „riguroasă”.

