Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, SCAPĂ de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel București este definitivă SURSE

Curtea de Apel București a decis marți ridicarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, potrivit informațiilor G4Media. Hotărârea este definitivă.

La finalul lunii iunie, instanța îi permisese lui Ciorbă să părăsească țara, însă fără a renunța la măsura controlului judiciar.

Vladimir Ciorbă și soția sa, avocata și deputata PSD Laura Vicol, au fost reținuți la începutul lunii februarie pentru 24 de ore, fiind aduși la audieri de procurorii Antimafia.

DIICOT îi acuză pe cei doi de constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro din banii clienților.

Alte acuzații vizează spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale. În același dosar au fost reținuți și alți 9 inculpați, pentru care procurorii au cerut arestarea preventivă pe 30 de zile.

Percheziții în România și Monaco

În februarie, DIICOT a efectuat 65 de percheziții în România și Monaco, ridicând peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor, printre care laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe.

Anchetatorii au confiscat, de asemenea, telefoane mobile, sume importante de bani în mai multe valute, înscrisuri, precum și obiecte de lux – ceasuri, bijuterii și genți de marcă, conform comunicatului oficial al instituției.

