Senatul a adoptat prelungirea interdicției de a cumpăra antivirusuri și echipamente informatice din Rusia până în 2035

Senatul a adoptat un proiect de lege inițiat de PNL, prin care se prelungește până la 31 decembrie 2035 interdicția pentru autoritățile și instituțiile publice din România de a achiziționa, instala și utiliza produse software antivirus și alte produse de securitate informatică provenite din Federația Rusă sau de la entități aflate sub control rusesc. După adoptarea de către Senat, proiectul legislativ își continuă parcursul parlamentar.

Proiectul a fost adoptat cu 104 voturi ”pentru”, 1 ”contra”, 1 ”nu votez” și nicio abținere. Inițiativa legislativă a fost depusă de Sebastian Ioan Burduja și este susținută de parlamentari PNL, PSD și USR.

Senatul a adoptat proiectul de lege care prelungește până la 31 decembrie 2035 interdicția pentru autoritățile și instituțiile publice din România de a achiziționa produse software antivirus și alte produse de securitate informatică provenite din Rusia

În prezent, Legea nr. 354/2022 prevede că interdicția se aplică până la 31 decembrie 2026. Proiectul modifică articolul 3 din actul normativ, astfel încât măsura să rămână în vigoare până la sfârșitul anului 2035.

Potrivit expunerii de motive, inițiativa are în vedere protejarea sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei, începută la 24 februarie 2022.

Documentul amintește și de Rezoluția ES-11/1 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, adoptată la 2 martie 2022, prin care a fost condamnată agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a fost cerută retragerea trupelor ruse.

Propunerea modifică un singur articol, art. 3, din Legea nr. 354/2022 şi nu produce efecte asupra altor acte normative.