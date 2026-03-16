Patru persoane, un adult și trei adolescenți, au fost rănite într-un carambol produs în sectorul 4. Victimele se aflau pe un refugiu de tramvai

Un carambol în care au fost implicate trei mașini s-a produs, luni după-amiază, în sectorul 4. În urma impactului, unul dintre autoturism a ricoșat în gardul de protecție al refugiului de tramvai și a lovit trei persoane care așteptau să traverseze.

Victimele sunt un adult de 46 de ani și trei adolescenți, un băiat și două fete, toți având vârsta de 17 ani.

Brigada Rutieră a fost sesizată, printr-un apel 112, la ora 13:50, cu privire la producerea accidentului produs la intersecția Șoseaua Viilor cu strada Constantin Istrati.

Șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Din cauza evenimentului rutier, au fost aplicate restricții de circulație pe Șoseaua Viilor, dinspre Piața Eroii Revoluției către strada Constantin Istrati.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

