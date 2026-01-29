Şoferul microbuzului cu microbişti greci, implicat în accidentul mortal din Timiş, consumase alcool și droguri, potrivit anchetatorilor

Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis, cocaină şi alcool. Mai mult, la locul accidentului au fost găsite şi pliculeţe cu substanţe susceptibile de fi psihoactive, dar în acest caz nu au sosit rezultatele oficiale ale testelor.

În schimb, în ceea ce priveşte informaţiile potrivit cărora autovehiculul ar fi avut o problemă tehnică, iar în timpul depăşirii s-ar fi blocat volanul, anchetatorii spun că nu se pot încă pronunţa pentru că expertiza tehnică cu privire la acest aspect nu a fost finalizată deocamdată.

„Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, potrivit news.ro.

Doi dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de lângă Lugoj au fost duşi la Salonic, joi, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre ei va fi internat în spital, iar celălalt va merge acasă. Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce în cursul nopţii a suferit o intervenție chirurgicală.

Trupurile neînsufleţite ale celor 7 microbişti morţi în accidentul de marţi de lângă Lugoj au fost repatriate, tot joi, cu un avion militar. O slujbă religioasă a fost oficiată de IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, la salonul oficial din cadrul Aeroportului Timişoara, astăzi, în jurul orei 15.30.

Pasagerii microbuzului spulberat de TIR pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franța, pentru meciul dintre echipa lor favorită și Olympique Lyon.

Un grav accident rutier s-a produs marți după-amiază, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, în coliziune au fost implicate mai multe vehicule, iar șapte persoane au murit și alte trei au fost rănite.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, „un microbuz, în care se aflau 10 persoane, se deplasa dinspre Caransebeș spre Lugoj, când a intrat în depășire. În momentul în care a încercat să intre înapoi pe sensul său de mers, a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”.

Microbuzul, cu o capacitate de 8+1 locuri, venea din Grecia și se îndrepta spre Franța și, la un moment dat, însă, autovehiculul a intrat în depășire, după care a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa de mers, dar a acroșat o cisternă care circula regulamentar, după care microbuzul a fost proiectat pe sensul opus de mers unde s-a ciocnit cu un TIR.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat la Digi24 că cisterna implicată în carambol era încărcată cu alcool și că, din fericire, nu a luat foc. Acesta a mai precizat că două elicoptere SMURD erau disponibile, însă nu au putut decola din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

