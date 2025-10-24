Pe 12 noiembrie judecă CCR sesizarea de neconstituţionalitate semnalată de Nicuşor Dan pe Legea pentru aprobarea OUG 153/2024

Magistraţii Curţii Constituţionale au stabilit termenul pentru sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la neconstituţionalitatea legii referitoare la angajaţii din ministere. Este vorba despre aceea care face referire la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

Pe 22 octombrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit unui comunicat.

Şi Ilie Bolojan a transmis pe 16 aprilie 2025, când ocupa funcţia de președintele interimar al României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, această lege Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit unui alt comunicat.

CCR a transmis vineri că a fost stabilit termenul pentru ședinta de judecată cu privire la sesizarea referitoare la Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

Termen de judecată stabilit este 12 noiembrie.

