4 noi sesizări de neconstituționalitate depuse pe legile lui Bolojan / CCR judecă pe 24 septembrie 9 sesizări

La Curtea Constituțională a României au mai fost înregistrate încă patru sesizări de neconstituționalitate, depuse de parlamentari de la AUR, POT și SOS, pe legile asumate de Ilie Bolojan, în Parlament.

De asemenea, în aceeași zi se va judeca și sesizarea ÎCCJ asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a trecut de Parlament, prin angajarea răspunderii Guvernului. Este singurul proiect adoptat fără a fi supus moțiunii de cenzură.

Astfel, în ședința din 24 septembrie vor fi analizate 9 sesizări – una depusă de ÎCCJ și celelalte aparținând parlamentarilor opoziției.

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, obiecție formulată senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Marți, AUR a atacat la CCR cele patru proiecte pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, după ce moțiunile nu au avut succes.

Este vorba despre:

Proiectul privind reforma în sănătate Proiectul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Proiectul privind eficientizarea autorităţilor administrative autonome Proiectul privind redresarea şi eficientizarea resurselor publice

