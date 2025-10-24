Prima pagină » Actualitate » Pe 12 şi 26 noiembrie judecă CCR sesizările de neconstituţionalitate semnalate de Nicuşor Dan pe marginea unor legi

Pe 12 şi 26 noiembrie judecă CCR sesizările de neconstituţionalitate semnalate de Nicuşor Dan pe marginea unor legi

Luiza Dobrescu
24 oct. 2025, 11:51, Actualitate
Pe 12 şi 26 noiembrie judecă CCR sesizările de neconstituţionalitate semnalate de Nicuşor Dan pe marginea unor legi

Magistraţii Curţii Constituţionale au stabilit termenul pentru sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la neconstituţionalitatea legii referitoare la angajaţii din ministere, cât şi a celei care modifică unele prevederi din codul civil. 

Pe 22 octombrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit unui comunicat.

Şi  Ilie Bolojan a transmis pe 16 aprilie 2025, când ocupa funcţia de președintele interimar al României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, această lege Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit unui alt comunicat.

CCR a transmis vineri că a fost stabilit termenul pentru ședinta de judecată cu privire la sesizarea referitoare la Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

Termen de judecată stabilit este 12 noiembrie.

De asemenea, CCR a stabilit şi termenul pentru judecarea unei alte sesizări prezidenţiale pe marginea dreptului la un proces echitabil, dreptului la apărare şi egalitatea părţilor în procesul civil.

Termenul sedintei de judecată a fost stabilit pe 26 noiembrie , cu privire la sesizarea referitoare la Legea pentru modificarea art. 425 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 134/2020 privind Codul de procedură civilă (PL-x nr. 120/2022; L67/2022), mai tramsmite Curtea Constituţională.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM

4 noi sesizări de neconstituționalitate depuse pe legile lui Bolojan / CCR judecă pe 24 septembrie 9 sesizări

Citește și

ULTIMA ORĂ Un inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA. Cum a fost dejucată operațiunea prin care cerea mită de la administratorul pe care trebuia s-o controleze
14:21
Un inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA. Cum a fost dejucată operațiunea prin care cerea mită de la administratorul pe care trebuia s-o controleze
EVENIMENT Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
13:57
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
VIDEO Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
13:46
Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
POLITICĂ Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”
13:29
Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”
POLITICĂ ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
12:49
ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
POLITICĂ Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”
12:09
Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”
Mediafax
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Vânt puternic și ploi în București vineri: Ce temperaturi vor fi și cât durează avertizarea
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
Vaccinul anti-COVID, util contra cancerului. Speranță pentru milioane de bolnavi
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Polițiștii i-au arătat lui Igor Cuciuc IMAGINILE din noaptea tragediei și a simțit cum i se frânge inima: "A fost periculos. Nu trebuia să facă...". Ce a descoperit în localul unde Andreea Cuciuc a murit este DUREROS: "Se vede pe cameră"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Sonia Delaunay, vizionara care a pictat lumea în culori