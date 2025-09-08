Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii

O româncă stabilită în Italia a fost descoperită într-o stare confuză și speriată într-o localitate. Femeia dispăruse de acasă și rătăcea în apropierea unui supermarket din Frosinone.

Cei care au alertat autoritățile au fost chiar trecătorii de pe stradă. Femeia se plimba dezorientată pe drumul public, în jurul unui magazin, aspect care a ridicat îngrijorări în rândul martorilor. Au sunat la poliție.

A fost găsită de polițiștii din Frosinone, Italia

Românca rezidentă în Italia prezenta un aspect îngrijit. A fost verificată de un echipaj medical sosit la fața locului, apoi românca a fost condusă la sediul poliției pentru identificare. Asupra sa nu s-au regăsit niciun telefon și niciun document, iar femeia nu reușea nici să vorbească, potrivit ciociariaoggi.it.

Plecase de acasă, dar a uitat drumul de întoarcere

În urma operațiunilor desfășurate de polițiști, aceștia au descoperit că femeia locuise, în trecut, în localitatea Ferentino din regiunea Lazio. Au fost efectuate operațiuni în colaborare cu serviciile sociale italiene, descoperind că membrii familiei femeii locuiesc în alte zone. Membrii familiei ar fi intenționat să anunțe dispariția ei, dar nu a fost efectuată o sesizare oficială.

Românca rezidentă în localitatea italiană Frosinone plecase dimineață de acasă și nu mai reușea să găsească drumul înapoi. Oamenii legii au constata că românca se confrunta și cu diverse probleme de sănătate, specifice vârstei.

„Din fericire, familia a ajuns la secția de poliție târziu în acea seară pentru a o lua pe bătrână și a o duce acasă. Le-au mulțumit ofițerilor pentru compasiunea și ajutorul lor”, scrie publicația din Italia.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ