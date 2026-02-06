Prima pagină » Actualitate » Pe cine prăznuiesc credincioșii, pe 7 februarie. Este sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Pe cine prăznuiesc credincioșii, pe 7 februarie. Este sărbătoare importantă în calendarul ortodox

06 feb. 2026, 17:01, Actualitate
Pe cine prăznuiesc credincioșii, pe 7 februarie. Este sărbătoare importantă în calendarul ortodox
FOTO - Arhivă Gândul: Alexandra Pandrea

În fiecare an, pe 7 februarie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, cu care oamenii sunt, de obicei, mai puţin familiarizaţi. Cu toate acestea, este sărbătoare importantă în calendarul ortodox.

Sfântul Partenie, fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, s-a născut în Melitopole şi a trăit în secolul al IV-lea.

Potrivit site-ului crestinortodox.ro, era înzestrat de Dumnezeu cu darul de a alunga demonii şi a vindeca pe om de orice boală. Este hirotonit preot de Preasfinţitul Filip, episcopul Melitopoliei şi episcop al Lampsacului, de Ahile mitropolitul Cizicului.

Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului / FOTO - doxologia.ro

Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului / FOTO – doxologia.ro

L-a întâmpinat în drum un om pe care-l lovise în obraz un taur cu cornul, încât i-a scos ochiul, pe care îl ţinea cu mâna lui tremurândă. Sfântul, luându-l cu mâna, l-a pus la locul lui şi, cu apă spălându-l, în trei zile l-a tămăduit desăvârşit.

Iată una din minunile Sfântului Partenie:

«A venit într-una din zile la dânsul un om, având în sine un duh necurat – care de multă vreme locuia într-însul. Dar, apropiindu-se de omul lui Dumnezeu, adică de Partenie, i-a făcut plecăciune, iar sfântul, cunoscând că într-însul este duhul necurat, nu i-a răspuns; diavolul, tulburându-se în om, a zis sfântului: „Fiindcă am dorit să te văd, pentru aceea ţi-am făcut plecăciune, iar tu de ce nu mi-ai răspuns?”.

Sfântul Partenie i-a zis: „Iată, m-ai văzut”. Diavolul a zis: „Te-am văzut şi te-am cunoscut”. Grăit-a sfântul: „Dacă m-ai văzut şi m-ai cunoscut, atunci ieşi de la zidirea lui Dumnezeu”. Zis-a lui diavolul: „Rogu-mă ţie, nu mă izgoni din lăcaşul meu, în care de atâta timp locuiesc”. Sfântul i-a zis lui: „Îţi dau eu un loc unde să mergi”. Zis-a lui diavolul: „Mi se pare că îmi vei zice să mă duc în porci”. Grăit-a lui sfântul: „Ba nu, îţi voi da ţie un om, în care intrând să locuieşti, dar numai din acesta acum să ieşi”.

Diavolul, plecându-se la nişte cuvinte ca acestea, cerea să-şi câştige făgăduinţa de la dânsul. Atunci, Sfântul Partenie, deschizându-şi gura, a zis: „Iată, eu sunt omul, intra şi locuieşte în mine”. Iar diavolul, ca de foc arzându-se, i-a strigat: „Vai mie, în bun vas locuind eu, după atâta timp mă izgoneşti. Mare rău îmi vei face de voi intra în tine. Cum voi putea să intru în casa lui Dumnezeu?».

Acestea zicându-le, diavolul a ieşit din om şi s-a dus în locuri pustii şi neumblate, iar omul acela a rămas sănătos, prin darul lui Hristos şi lauda pe Dumnezeu.

Autorul mai recomandă:

Trifonul, sărbătorit în Dolj. Preoții au sfințit viile din Segarcea pentru un an roditor

Când pică în 2026 Moșii de iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților. Superstițiile care trebuie respectate în acea zi

Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților
17:17
Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților
UTILE Cum scoateți mirosurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă
17:11
Cum scoateți mirosurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă
ANUNȚ Europa Liberă se închide în România. Sfârșitul unei epoci
17:07
Europa Liberă se închide în România. Sfârșitul unei epoci
FLASH NEWS Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”
16:51
Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”
ADMINISTRAȚIE Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”
16:48
Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”
NEWS ALERT Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”
16:34
Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Astronomii au surprins activitatea violentă a unor stele pitice din apropierea noastră
FLASH NEWS Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi
16:48
Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi
UTILE Amendă mare în aceste orașe dacă suni la ușa vecinului. Cu cât ești amendat
16:34
Amendă mare în aceste orașe dacă suni la ușa vecinului. Cu cât ești amendat
NEWS ALERT Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”
16:31
Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”
INEDIT Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
16:11
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
EXCLUSIV Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
16:09
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe